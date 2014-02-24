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Экономические прогнозы Путина сбываются

27 декабря 2016, вторник, 17:43 – ИА СОЧИ-24

Экономические прогнозы Путина сбываются
Экономические прогнозы Путина сбываются
Инфляция в 2016 году составит 5,6%. Улучшенный прогноз опубликовало Минэкономразвития России. Данные ведомства еще раз подтвердили слова президента России: Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что темпы роста цен по итогам года покажут рекордно низкий уровень.
Официальная цифра, озвученная ранее Минэкономразвития,
составляла 5,8%. Год подходит к концу, и министерстве еще раз пересмотрели
показатели."По итогам 2016 года потребительская инфляция, по
оценке Минэкономразвития России, составит 5,6%, что несколько ниже, чем в
официальном прогнозе, в результате более сильного укрепления рубля и
сохраняющегося низкого потребительского спроса", – сообщили в ведомстве.Президент России на большой пресс-конференции, где
традиционно подводятся итоги уходящего года, говорил о небольшом, но уверенном
росте российской экономики. Упомянул глава государства и такой фактор, как
инфляция. По словам Владимира Путина, в этом году страна вышла на рекордно
низкий уровень – 5,5%. До этого самым лучшим показателем у нас было 6,1%
в 2011 году В дальнейшем же, уверен президент, Россия
сможет выйти на 4-5% инфляции в год.Президент отмечал также, что российская экономика начала
демонстрировать тенденции к выходу из кризиса. В ноябре зафиксирован рост ВВП. В
результате его снижение за текущий год не превысит 0,5-0,6%. Одна из главных
проблем России в экономической сфере – падение реальных доходов населения. Из-за
этого падает потребительский спрос, что, в свою очередь, мешает стабилизации
макроэкономической ситуации в стране. В то же время Путин отметил рост
заработной платы в реальном секторе экономике, что, безусловно, настраивает на
позитивный лад.Как напоминал президент, российский бюджет сформирован
исходя из 40 долларов за баррель нефти. Расходная часть бюджета будет сокращена,
основная экономия придется на сферу национальной обороны. Так, в 2011 году на
военные нужды тратилось 2,7% ВВП, а в 2016-м цифра составила уже 4,7%. Однако в
наступающем году расходы на национальную оборону снизятся до 3,3% ВВП, а затем
и до 2,8. Приводя эти цифры, Владимир Путин подчеркивал: подобное снижение никак
не отразится на боеготовности вооруженных сил.Государство намерено полностью сохранить поддержку легкой и
средней промышленности. Эта сфера в последнее время показывает неплохие
результаты, в том числе в политике по импортозамещению. Хорошие показатели также
в химической отрасли, производстве дорожной техники. И все же, как подчеркивал
президент, российская экономика не собирается уходить в изоляцию – она будет
развиваться как неотъемлемая часть общемирового хозяйства.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 17:29
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В декабре 2016 года Владимир Путин призвал убрать бюрократические барьеры в получении российского гражданства для граждан бывших республик СССР. При этом президент России обратил внимание на то, что в стране "количество людей, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, свыше 10 миллионов человек". По мнению многих обозревателей, миграционные проблемы для России XXI века – проблемы самой государственности...»

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