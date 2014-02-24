Экономические прогнозы Путина сбываются

27 декабря 2016, вторник, 17:43 – ИА СОЧИ-24



Экономические прогнозы Путина сбываются

Инфляция в 2016 году составит 5,6%. Улучшенный прогноз опубликовало Минэкономразвития России. Данные ведомства еще раз подтвердили слова президента России: Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что темпы роста цен по итогам года покажут рекордно низкий уровень.Официальная цифра, озвученная ранее Минэкономразвития,составляла 5,8%. Год подходит к концу, и министерстве еще раз пересмотрелипоказатели."По итогам 2016 года потребительская инфляция, пооценке Минэкономразвития России, составит 5,6%, что несколько ниже, чем вофициальном прогнозе, в результате более сильного укрепления рубля исохраняющегося низкого потребительского спроса", – сообщили в ведомстве.Президент России на большой пресс-конференции, гдетрадиционно подводятся итоги уходящего года, говорил о небольшом, но уверенномросте российской экономики. Упомянул глава государства и такой фактор, какинфляция. По словам Владимира Путина, в этом году страна вышла на рекорднонизкий уровень – 5,5%. До этого самым лучшим показателем у нас было 6,1%в 2011 году В дальнейшем же, уверен президент, Россиясможет выйти на 4-5% инфляции в год.Президент отмечал также, что российская экономика началадемонстрировать тенденции к выходу из кризиса. В ноябре зафиксирован рост ВВП. Врезультате его снижение за текущий год не превысит 0,5-0,6%. Одна из главныхпроблем России в экономической сфере – падение реальных доходов населения. Из-заэтого падает потребительский спрос, что, в свою очередь, мешает стабилизациимакроэкономической ситуации в стране. В то же время Путин отметил ростзаработной платы в реальном секторе экономике, что, безусловно, настраивает напозитивный лад.Как напоминал президент, российский бюджет сформированисходя из 40 долларов за баррель нефти. Расходная часть бюджета будет сокращена,основная экономия придется на сферу национальной обороны. Так, в 2011 году навоенные нужды тратилось 2,7% ВВП, а в 2016-м цифра составила уже 4,7%. Однако внаступающем году расходы на национальную оборону снизятся до 3,3% ВВП, а затеми до 2,8. Приводя эти цифры, Владимир Путин подчеркивал: подобное снижение никакне отразится на боеготовности вооруженных сил.Государство намерено полностью сохранить поддержку легкой исредней промышленности. Эта сфера в последнее время показывает неплохиерезультаты, в том числе в политике по импортозамещению. Хорошие показатели такжев химической отрасли, производстве дорожной техники. И все же, как подчеркивалпрезидент, российская экономика не собирается уходить в изоляцию – она будетразвиваться как неотъемлемая часть общемирового хозяйства.

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