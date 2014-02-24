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Экономисты назвали худшую валюту
11 января 2017, среда, 19:31 – ИА СОЧИ-24
Этот
показатель добавился к падению курса лиры на 17% по итогам прошлого года. При
этом в течение шести торговых сессий турецкая валюта устанавливала антирекорды.
Аналитики объясняют такую негативную для
страны картину несколькими причинами. Так, Турция имеет дефицит платежного
баланса, который по итогам года может составить около 5% ВВП, сообщает
Bloomberg.
Частично ситуация с падением местной
валюты была вызвана и отрицательными прогнозами. Участники рынка опасались, что
президент Турции Реджеп Эрдоган будет требовать от Центробанка страны мер по
поддержке экономического роста, и это приведет к дальнейшему ослаблению лиры.
Кроме того,
в стране ускоряется инфляция, достигнувшая в декабре 2016 года 8,53%. Целевой
показатель Центробанка в годовом исчислении составляет при этом 3,5%.
Отметим, в
декабре прошлого года Эрдоган призвал
граждан страны обменивать доллары на турецкие лиры из-за резкого падения курса
национальной валюты. Он объяснил ослабление лиры тем, что враги Турции
пытаются использовать экономические рычаги давления на Анкару, манипулируя
курсом валют. Турецкий лидер напомнил, подобная ситуация происходила в
2007-2008 годах.
Источник:
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