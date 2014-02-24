

Захарова ответила на умопомрачительную ересь Запада сегодня, 20:43 Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала появившуюся в прессе информацию о наличии в России некоего компромата на избранного президента США Дональда Трампа. По словам дипломата, это "умопомрачительная ересь"...»

Трамп поверил в выдумки о российских хакерах сегодня, 20:14 Избранный президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами выразил свое мнение относительно хакерских атак на Вашингтон. По его словам, за нападениями практически наверняка стоит Кремль...»

Три топ-менеджера уволились из "Почты России" сегодня, 20:01 В руководстве "Почты России" произошли кадровые изменения..»

Милонов позвал язычников в Исаакиевский собор сегодня, 20:01 По поводу решения властей о передаче здания Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) высказался член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов, ранее бывший депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Он заявил, что с передачей собора РПЦ он будет работать лучше...»



Экономисты назвали худшую валюту сегодня, 19:31 В первые десять дней наступившего года худшие результаты среди мировых валют показала турецкая лира. По отношению к доллару она опустилась на 8,6%...»

Первая пресс-конференция Дональда Трампа. Online сегодня, 19:28 В Нью-Йорке проходит первая пресс-конференция избранного президента США Дональда Трампа..»

В Подмосковье водитель насмерть сбил женщину сегодня, 19:00 Вечером 11 января в Подмосковье случилось страшное ДТП..»

Заменители сахара приближают смерть сегодня, 19:00 Ученые выяснили, что потребление искусственных подсластителей отрицательно сказывается на здоровье людей и увеличивают риск смерти. Удручающая ситуация сложилась в этом отношении в США...»