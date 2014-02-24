Экс-депутаты помогут руководителям фракций Госдумы

14 февраля 2017, вторник, 16:59 – ИА СОЧИ-24



Экс-депутаты помогут руководителям фракций Госдумы

У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями.Такое решение связано с тем, что после выборов представительствооппозиционных фракций в регионах уменьшилось. После принятия соответствующихизменений в регламент помощники глав фракций смогут работать в регионах,депутаты от которых не прошли в Госдуму, пояснил Володин."Сильная оппозиция – это и развитие "Единой России"через усиление конкуренции. Все это позволит добиться наиболее эффективнойработы Госдумы", – сказал спикер и подчеркнул, что раньше нельзя было датьглавам фракций дополнительных помощников, но теперь по указу президентадолжность руководителя фракции стала госдолжностью, приравненной квице-премьеру.Сейчас у всех депутатов Думы есть по 40 помощников наобщественных началах, с учетом дополнительных 30 помощников у каждого лидерафракции их будет всего 70. С предложением увеличить число помощниковруководителей фракций на общественных началах выступил лидер ЛДПР ВладимирЖириновский, рассказал журналистам Вячеслав Володин.Помощники будут работать в регионах, в которых у фракции нетсвоего представителя, а заниматься их распределением будет руководительфракции. "Это может быть депутат, который не избрался в Госдуму, аизбрался в региональный парламент", – пояснил Володин. По его словам,никаких бюджетных затрат это не потребует, так как работа помощников на общественных началах неоплачивается.Согласно закону о статусе депутата его помощнику, работающемуна общественных началах, выдается удостоверение. Он имеет право на бесплатныйпроезд в поездах и автобусах в междугородном сообщении. Помощник может попоручению депутата беспрепятственно проходить в здания органов государственнойвласти и органов местного самоуправления."Сегодня лидерам думских фракций приходит много жалобиз регионов, ими смогут заниматься помощники", – говорит депутат от СправедливойРоссии Михаил Емельянов.В январе у всех лидеров фракций в Думе появилось по три советника.Как сообщил вице-спикер Иван Мельников, 14 февраля на Совете Госдумы былорешено, что каждый вице-спикер сможет также сформировать при себе экспертный совет наобщественных началах.Ранее помощником на общественных началах у председателя конституционногокомитета Владимира Плигина был экс-депутат Госдумы, мэр Екатеринбурга ЕвгенийРойзман. Помощником Жириновского на общественных началах был нынешнийпредседатель комитета по социальной политике Ярослав Нилов.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее обозначил повышениекачества работы депутатов и парламента в целом как один из главных приоритетовдля весенней сессии. Госдума VII созыва, избранная в сентябре 2016 года, ужепредприняла ряд мер в этом направлении. Депутаты теперь должны голосовать назаседаниях палаты только лично, за прогулы они могутпоплатиться частью своей зарплаты. В Думе отменен единый "часголосования", народные избранники голосуют по факту – сразу же послеобсуждения каждого закона.Также приняты решения по эффективному расходованию средств,выделенных из бюджета для обеспечения работы Думы: в частности, депутатамтеперь нельзя использовать служебный транспорт для дальних поездок иотправляться в командировки, если не доказана их значимость.

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