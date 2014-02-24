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Экс-депутаты помогут руководителям фракций Госдумы
14 февраля 2017, вторник, 16:59 – ИА СОЧИ-24
Такое решение связано с тем, что после выборов представительство
оппозиционных фракций в регионах уменьшилось. После принятия соответствующих
изменений в регламент помощники глав фракций смогут работать в регионах,
депутаты от которых не прошли в Госдуму, пояснил Володин.
"Сильная оппозиция – это и развитие "Единой России"
через усиление конкуренции. Все это позволит добиться наиболее эффективной
работы Госдумы", – сказал спикер и подчеркнул, что раньше нельзя было дать
главам фракций дополнительных помощников, но теперь по указу президента
должность руководителя фракции стала госдолжностью, приравненной к
вице-премьеру.
Сейчас у всех депутатов Думы есть по 40 помощников на
общественных началах, с учетом дополнительных 30 помощников у каждого лидера
фракции их будет всего 70. С предложением увеличить число помощников
руководителей фракций на общественных началах выступил лидер ЛДПР Владимир
Жириновский, рассказал журналистам Вячеслав Володин.
Помощники будут работать в регионах, в которых у фракции нет
своего представителя, а заниматься их распределением будет руководитель
фракции. "Это может быть депутат, который не избрался в Госдуму, а
избрался в региональный парламент", – пояснил Володин. По его словам,
никаких бюджетных затрат это не потребует, так как работа помощников на общественных началах не
оплачивается.
Согласно закону о статусе депутата его помощнику, работающему
на общественных началах, выдается удостоверение. Он имеет право на бесплатный
проезд в поездах и автобусах в междугородном сообщении. Помощник может по
поручению депутата беспрепятственно проходить в здания органов государственной
власти и органов местного самоуправления.
"Сегодня лидерам думских фракций приходит много жалоб
из регионов, ими смогут заниматься помощники", – говорит депутат от Справедливой
России Михаил Емельянов.
В январе у всех лидеров фракций в Думе появилось по три советника.
Как сообщил вице-спикер Иван Мельников, 14 февраля на Совете Госдумы было
решено, что каждый вице-спикер сможет также сформировать при себе экспертный совет на
общественных началах.
Ранее помощником на общественных началах у председателя конституционного
комитета Владимира Плигина был экс-депутат Госдумы, мэр Екатеринбурга Евгений
Ройзман. Помощником Жириновского на общественных началах был нынешний
председатель комитета по социальной политике Ярослав Нилов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее обозначил повышение
качества работы депутатов и парламента в целом как один из главных приоритетов
для весенней сессии. Госдума VII созыва, избранная в сентябре 2016 года, уже
предприняла ряд мер в этом направлении. Депутаты теперь должны голосовать на
заседаниях палаты только лично, за прогулы они могут
поплатиться частью своей зарплаты. В Думе отменен единый "час
голосования", народные избранники голосуют по факту – сразу же после
обсуждения каждого закона.
Также приняты решения по эффективному расходованию средств,
выделенных из бюджета для обеспечения работы Думы: в частности, депутатам
теперь нельзя использовать служебный транспорт для дальних поездок и
отправляться в командировки, если не доказана их значимость.
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