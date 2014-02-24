Экс-мэр Ярославля прочел судьям стихи

13 января 2017, пятница, 13:29 – ИА СОЧИ-24



Экс-мэр Ярославля прочел судьям стихи

Евгений Урлашов обратился к суду с последним словом в стихах. Ярославский областной суд рассмотрел аппеляционную жалобу на обвинительный приговор бывшему мэру.Урлашов заявил, что его вместе с компанией коллег "наказализа политическую самостоятельность". "Прошу меня оправдать, потому чтоникакого преступления я не совершал и никого на это не подталкивал", -заявил бывший градоначальник. Он отметил, что до сих пор не может отойти отшока после ареста, а в завершение прочел стихотворение Артура Лундквиста "Потерянныекорабли"."Есть берега,где корабли, состарясь,встречают смерть.Они вонзают штевеньв песок глубоко,ложатся тяжко на бок,они гниют годами.Глаза кают стеклянные в осколках,давно умершие штормаскрежещут в остове разбитом,и ржа и мох покрыли их бортаи палубу, что море просолило,и всё же волны моют, моют день за днём,чтоб корабля навеки смыть названье", – продекламировал осужденный.Кировский суд Ярославля 3 августа 2016 года назначил Урлашовунаказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.Кроме того, бывший мэр должен выплатить штраф в размере 60 миллионов рублей. Бывшийсоветник обвиняемого Алексей Лопатин, которого обвинили в посредничестве вполучении взятки, получил семь лет строгого режима. Третьего проходившего поделу коллегу – бывшего заместителя экс-мэра Дмитрия Донскова – суд оправдал.Следствие установило, что Урлашов, Лопатин и Донсков в2012-2013 годах требовали 18 миллионов рублей от директора компании "Радострой".Эта фирма имела муниципальный контракт на содержание ярославских дорог. Главафирмы в июле 2013 года передал еще одному фигуранту дела – Андрею Захарову, осужденномув декабре 2014 года – 14 миллионов рублей. Тогда посредника и задержали.Кроме того, экс-мэр, по данным следствия, получил отруководителя строительной компании "Ярдорстрой" 17 миллионов рублей.Это была часть взятки в 30 миллионов, которая должна была обеспечитьположительное решение по передаче организации контрольного пакета акций "Городскогодорожного управления", передает "Интерфакс".Во время процесса Евгений Урлашов рассказал, чтоарестовавшие его люди "сейчас сами арестованы", отметив, что он и егоколлеги были задержаны не с поличным. Что же касается суммы назначенного емуштрафа – то из имущества у него только однокомнатная квартира, в которой живетего мать, утверждает осужденный.21 декабря 2016 года Ярославский областной суд началрассмотрение апелляционных жалоб по "делу Урлашова" и удовлетворилзаявленный защитой отвод судьи Елены Иродовой. Гособвинение в апелляционномпредставлении попросило суд отменить оправдательный приговор Донскову. В своюочередь, Урлашов и Лопатин заявляют о том, что ни Донсков, ни они преступленийне совершали.

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