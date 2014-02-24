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Эксперт разнес "странные" показания по крушению Ту-154

27 декабря 2016, вторник, 11:43 – ИА СОЧИ-24

Эксперт разнес "странные" показания по крушению Ту-154
Эксперт разнес "странные" показания по крушению Ту-154
Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов раскритиковал показания очевидца трагедии Ту-154 над Черным морем. По его словам, свидетель вряд ли мог разглядеть конфигурацию лайнера.
"Информации свидетеля вряд ли можно на сто процентов доверять, потому что все это происходило ночью. Представьте себе, ночь, ничего не видно, и вы вдруг видите, что самолет летит с задранным носом. Как это возможно?" – цитирует авиаэксперта НСН.По его мнению, разглядеть самолет было трудно, несмотря на свет включенных фар лайнера. "Где находился свидетель? Если в море, то что-то можно было разглядеть, если с берега, то он видел только удаляющийся самолет. Конфигурацию удаляющегося самолета ночью разглядеть невозможно", – пояснил Олег Смирнов.Ранее сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ заявил, что во время трагедии он находился на катере в акватории Черного моря. Он сравнил падающий Ту-154 с мотоциклом, поставленным на заднее колесо, сообщает газета "Коммерсантъ".По словам очевидца, самолет летел так, будто экипаж хотел посадить его на воду. При этом лайнер перемещался неестественно – с задранным вверх носом. В таком положении он задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, после чего лайнер пошел ко дну. Отметим, в Федеральной службе безопасности допустили возможную "ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета". При этом в ведомстве заявили, что признаков теракта на борту лайнера не обнаружено, но окончательные выводы по этому вопросу еще не сделаны.
Напомним, самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море 25 декабря. Лайнер с участниками Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова следовал рейсом в сирийскую Латакию. Также на борту находились журналисты, члены экипажа и известный врач Елизавета Глинка. Все они погибли.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Крушение Ту-154 показали покадрово

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сегодня, 13:59
Путин дал старт подачи газа в Крым с материка

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии старта подачи газа в Крым с материковой части России, передает РИА Новости..»

сегодня, 13:31
Россия успешно борется с иностранными агентами

В прошлом году Минюст получил право по собственному усмотрению включать в список иностранных агентов некоммерческие организации (НКО), финансируемые из-за рубежа и при этом занимающиеся политической деятельностью в России. Как оказалось, количество таких учреждений продолжает неуклонно расти...»

сегодня, 13:30
Мужчина открыл стрельбу на северо-западе Москвы

На улице Героев Панфиловцев на северо-западе Москвы мужчина обстрелял подъезд из пневматического пистолета, передает Life.ru..»

сегодня, 13:28
Лужкова отпустили из больницы

Новый год Юрий Лужков сможет встретить в семейном кругу. Экс-мэра столицы выписали из Боткинской больницы, куда он был госпитализирован на прошлой неделе...»

сегодня, 13:16
Школьник ударил ножом отца из-за уроков музыки

В одну из больниц города Златоуста с проникающим ранением брюшной полости попал 41-летний местный житель..»

сегодня, 12:58
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Коммерческий директор ТНТ Марина Турова не смогла найти на месте свой автомобиль Kia Sportage белого цвета, который припарковала на ночь в столичном районе Строгино, передает Life.ru..»
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