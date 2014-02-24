Эксперт разнес "странные" показания по крушению Ту-154

27 декабря 2016, вторник, 11:43 – ИА СОЧИ-24



Эксперт разнес "странные" показания по крушению Ту-154

Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов раскритиковал показания очевидца трагедии Ту-154 над Черным морем. По его словам, свидетель вряд ли мог разглядеть конфигурацию лайнера."Информации свидетеля вряд ли можно на сто процентов доверять, потому что все это происходило ночью. Представьте себе, ночь, ничего не видно, и вы вдруг видите, что самолет летит с задранным носом. Как это возможно?" – цитирует авиаэксперта НСН.По его мнению, разглядеть самолет было трудно, несмотря на свет включенных фар лайнера. "Где находился свидетель? Если в море, то что-то можно было разглядеть, если с берега, то он видел только удаляющийся самолет. Конфигурацию удаляющегося самолета ночью разглядеть невозможно", – пояснил Олег Смирнов.Ранее сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ заявил, что во время трагедии он находился на катере в акватории Черного моря. Он сравнил падающий Ту-154 с мотоциклом, поставленным на заднее колесо, сообщает газета "Коммерсантъ".По словам очевидца, самолет летел так, будто экипаж хотел посадить его на воду. При этом лайнер перемещался неестественно – с задранным вверх носом. В таком положении он задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, после чего лайнер пошел ко дну. Отметим, в Федеральной службе безопасности допустили возможную "ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета". При этом в ведомстве заявили, что признаков теракта на борту лайнера не обнаружено, но окончательные выводы по этому вопросу еще не сделаны.Напомним, самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море 25 декабря. Лайнер с участниками Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова следовал рейсом в сирийскую Латакию. Также на борту находились журналисты, члены экипажа и известный врач Елизавета Глинка. Все они погибли.

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