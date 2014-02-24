Эксперты оценили перезагрузку Общественной палаты

21 марта 2017, вторник, 15:59 – ИА СОЧИ-24



Эксперты оценили перезагрузку Общественной палаты

Лица, вошедшие в новый состав Общественной палаты России по президентской квоте, повысят экспертный потенциал и влияние этого института. 20 марта Владимир Путин увеличил число членов ОП, серьезно укрепив представительство науки, культуры и спорта.В президентской квоте представлены люди с серьезнымэкспертным потенциалом из конкретных отраслей – от оборонно-промышленного комплексадо информационных технологий, подчеркнул глава коммуникационного холдинга"Минченко-консалтинг" Евгений Минченко. "Обращает на себявнимание большое количество людей, которые связаны с низовой общественнойактивностью – волонтерство, общественная дипломатия и так далее", – сказалполитолог в интервью ТАСС."Хочется надеяться, что эта Общественная палата будетболее активной и, может быть, более влиятельной. Появление ряда тяжеловесныхфигур говорит, что лоббистский потенциал этой структуры может вырасти посравнению с тем, что было раньше", – уточнил Минченко.Профессор Национального исследовательского университета"Высшая школа экономики" Олег Матвейчев отметил, что обновленныйсостав Общественной палаты отличаетсятем, что в нем присутствует гораздо больше представителей экспертногосообщества. "Это не просто представители НКО, которые занимаются своимделом, но и специалисты в целой отрасли", – сказал ученый.Он также обратил внимание на то, что в президентской квотефигурируют академики РАМН и РАН."Общественная палата поворачивается в сторонуученых".По словам Матвейчева, с появлением новых персоналий можетизмениться формат работы Общественной палаты – больше будет экспертной оценкизаконопроектов и инициатив, то есть качество ее работы повысится.В свою очередь, глава ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, новыхлиц немало, но говорить о том, что кадровая революция произошла, нельзя. По егословам, состав президентской квоты свидетельствует, что идет плановое обновление,цель которого – с одной стороны, придать новый импульс, с другой – нерасплескать наработанное за предыдущие годы функционирования структуры."Президент ждет от Общественной палаты большегопрофессионализма, большей экспертности и большей компетентности в части оценкизаконопроектов и решений правительства, которые разрабатываются и принимаются",– отметил Федоров.Генеральный директор Агентства политических и экономическихкоммуникаций Дмитрий Орлов в интервью REGNUM сказал, что новый состав Общественной палатывполне адекватен, в нем присутствуют и представители общественности, которыехорошо зарекомендовали себя в предыдущем составе."С другой стороны, вошли и очень авторитетные, но новыедля палаты активисты НКО, представляющие различные части некоммерческогосектора, и известные специалисты по организации экспертизы работы НКО и вообщеэкспертизы в России, такие, например, как Валерий Фадеев", – отметилэксперт и добавил, что нынешний подход к формированию ОП отражает интересы НКОи третьего сектора, но ни в коем случае не реализует лоббистский потенциалразличных бизнес-объединений."Значимая часть сообщества активных общественников вобласти образования, здравоохранения и социального обслуживания нашли своеместо в "президентском списке" состава Общественной палаты", – подчеркнулДмитрий Орлов.20 марта президент Владимир Путин подписал Указ оформировании первой части состава Общественной палаты из 40 человек. Вторуючасть сформируют общественные палаты регионов, делегировав по одномупредставителю. Третья часть органа в составе 43 человек будет сформированапутем конкурсного отбора из кандидатур, предложенных общественнымиорганизациями. Всего в составе ОП будет 168 человек.В обновленный состав по президентской квоте вошли, вчастности, академик РАН Лео Бокерия, председатель Синодального отдела повзаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, кинорежиссерВладимир Хотиненко, певица и общественный деятель Диана Гурцкая, главаВсероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и шахматистСергей Карякин.

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