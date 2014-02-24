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Эксперты оценили перезагрузку Общественной палаты
21 марта 2017, вторник, 15:59 – ИА СОЧИ-24
В президентской квоте представлены люди с серьезным
экспертным потенциалом из конкретных отраслей – от оборонно-промышленного комплекса
до информационных технологий, подчеркнул глава коммуникационного холдинга
"Минченко-консалтинг" Евгений Минченко. "Обращает на себя
внимание большое количество людей, которые связаны с низовой общественной
активностью – волонтерство, общественная дипломатия и так далее", – сказал
политолог в интервью ТАСС.
"Хочется надеяться, что эта Общественная палата будет
более активной и, может быть, более влиятельной. Появление ряда тяжеловесных
фигур говорит, что лоббистский потенциал этой структуры может вырасти по
сравнению с тем, что было раньше", – уточнил Минченко.
Профессор Национального исследовательского университета
"Высшая школа экономики" Олег Матвейчев отметил, что обновленный
состав Общественной палаты отличается
тем, что в нем присутствует гораздо больше представителей экспертного
сообщества. "Это не просто представители НКО, которые занимаются своим
делом, но и специалисты в целой отрасли", – сказал ученый.
Он также обратил внимание на то, что в президентской квоте
фигурируют академики РАМН и РАН.
"Общественная палата поворачивается в сторону
ученых".
По словам Матвейчева, с появлением новых персоналий может
измениться формат работы Общественной палаты – больше будет экспертной оценки
законопроектов и инициатив, то есть качество ее работы повысится.
В свою очередь, глава ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, новых
лиц немало, но говорить о том, что кадровая революция произошла, нельзя. По его
словам, состав президентской квоты свидетельствует, что идет плановое обновление,
цель которого – с одной стороны, придать новый импульс, с другой – не
расплескать наработанное за предыдущие годы функционирования структуры.
"Президент ждет от Общественной палаты большего
профессионализма, большей экспертности и большей компетентности в части оценки
законопроектов и решений правительства, которые разрабатываются и принимаются",
– отметил Федоров.
Генеральный директор Агентства политических и экономических
коммуникаций Дмитрий Орлов в интервью REGNUM сказал, что новый состав Общественной палаты
вполне адекватен, в нем присутствуют и представители общественности, которые
хорошо зарекомендовали себя в предыдущем составе.
"С другой стороны, вошли и очень авторитетные, но новые
для палаты активисты НКО, представляющие различные части некоммерческого
сектора, и известные специалисты по организации экспертизы работы НКО и вообще
экспертизы в России, такие, например, как Валерий Фадеев", – отметил
эксперт и добавил, что нынешний подход к формированию ОП отражает интересы НКО
и третьего сектора, но ни в коем случае не реализует лоббистский потенциал
различных бизнес-объединений.
"Значимая часть сообщества активных общественников в
области образования, здравоохранения и социального обслуживания нашли свое
место в "президентском списке" состава Общественной палаты", – подчеркнул
Дмитрий Орлов.
20 марта президент Владимир Путин подписал Указ о
формировании первой части состава Общественной палаты из 40 человек. Вторую
часть сформируют общественные палаты регионов, делегировав по одному
представителю. Третья часть органа в составе 43 человек будет сформирована
путем конкурсного отбора из кандидатур, предложенных общественными
организациями. Всего в составе ОП будет 168 человек.
В обновленный состав по президентской квоте вошли, в
частности, академик РАН Лео Бокерия, председатель Синодального отдела по
взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, кинорежиссер
Владимир Хотиненко, певица и общественный деятель Диана Гурцкая, глава
Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и шахматист
Сергей Карякин.
Источник:
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