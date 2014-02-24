Эксперты оценили рост рейтинга доверия Госдумы

9 марта 2017, четверг, 17:45 – ИА СОЧИ-24



Эксперты оценили рост рейтинга доверия Госдумы

Последние данные ВЦИОМ говорят о стабильном росте одобрения государственных институтов в России. В частности, рейтинг одобрения Государственной Думы вырос с ноября 2016 года более чем на пять процентов: в ноябре 2016 года он составил 47,7%, а в феврале 2017 года – уже 52,9%.Эксперты связывают такой рост популярности нижней палатыпарламента с изменениями в регламенте палаты, которые были инициированыспикером палаты Вячеславом Володиным. Дума стала более самостоятельной, а ееспикер выступает как самостоятельный политический игрок, полагает политологБорис Межуев."Госдума воспринимается в обществе как орган, стоящийна защите социальных и культурных интересов граждан. Она олицетворяет курс,связанный с идеями большинства людей", – сказал Межуев в интервью Dni.Ru.По мнению политолога Антона Хащенко, Госдума становитсямощным и, главное, самостоятельным центром выработки и принятия законодательныхрешений, а также контроля за работой исполнительной власти. На сменубесконечному популизму и массовому внесению громких, но оторванных от реалийинициатив, что можно было наблюдать в последние годы, пришла скрупулезная итщательная проработка законодательных актов."Выстраиваются нормальные рабочие отношения с правительством– просто так непроработанные законопроекты теперь не принимаются, и более того,снимаются с рассмотрения", – полагает Хащенко.Политолог также отметил положительный отклик на дискуссионныйхарактер принятия тех или иных решений в Думе. Как пример он назвал подготовкузаконодательной базы для программы реновации старого жилья в Москве."Все это является результатом той масштабной реформы,которую проводят спикер Госдумы Вячеслав Володин и его коллеги. Борьба спрогулами, повышение качества законотворческой деятельности, акцент наэкспертную составляющую заметны невооруженным глазом и не могут в хорошемсмысле слова не подкупать внешнего наблюдателя", – написал Хащенко насвоей странице в Facebook.Как ранее отметил член экспертного совета ИСЭПИ Алексей Зудин, Госдума приняла ряд важных решений по дисциплине в депутатскомкорпусе и это было отмечено обществом.Известно, что по инициативе председателя Думы ВячеславаВолодина предприняты серьезные шаги, направленные на повышение эффективности работынижней палаты парламента. Депутатытеперь должны голосовать на заседаниях палаты только лично (голосование подоверенности запрещено), а за прогулы парламентарии могут поплатиться частьюсвоей зарплаты. В Думе отменен единый "час голосования", народныеизбранники голосуют по факту – сразу же после обсуждения каждого закона.Также приняты решения по эффективному расходованию средств,выделенных из бюджета для обеспечения работы Думы: в частности, депутатамтеперь нельзя использовать служебный транспорт для дальних поездок иотправляться в командировки, если не доказана их значимость.

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