Эксперты отклонили необоснованные доводы петиции против "пакета Яровой"

19 января 2017, четверг, 18:45 – ИА СОЧИ-24



Эксперты отклонили необоснованные доводы петиции против "пакета Яровой"

Экспертная рабочая группа при правительстве России отклонила петицию об отмене "пакета Яровой". Об этом говорится в итоговом документе по результатам обсуждения нашумевших законопроектов специалистами."Я предлагаю вынести на принятие проект решения, которым предусматривается петицию по отмене закона не принять, отклонить… Решение принято", – объявил об итогах голосования возглавлявший экспертную группу министр Открытого правительства России Михаил Абызов. При этом он уточнил, что против решения об отклонении петиции выступили всего лишь двое участвовавших в голосования.Как говорится в итоговом документе, экспертная рабочая группа приняла решение отклонить петицию на основании того, что в ней изложены некорректные требования, а приведенные доводы являются необоснованными. Кроме того, рабочая группа посчитала нецелесообразной разработку законодательного акта по реализации этой инициативы. В то же время в итоговом документе заседания сказано, что применение "пакета Яровой" на практике не приведет к тем негативным последствиям, о которых написали в петиции авторы инициативы. Помимо всего прочего, проект решения экспертной комиссии содержит в себе ряд рекомендаций для Госдумы, правительства и Верховного суда по работе с законопроектом. Так, предлагается провести дополнительный мониторинг различных аспектов применения нормативно-правового акта – организационных, технических, финансовых и иных. Кроме того, рекомендуется сократить объем хранимой во исполнение закона информации, а также рассмотреть возможность поэтапного введения сроков хранения необходимых данных. В частности, нижней палате парламента предлагают рассмотреть вопрос по исключению расширенного толкования таких понятий, как "миссионерская деятельность", экстремизм, а также "оскорбление чувств верующих". Пакет Яровой – два законопроекта антитеррористической направленности. Они были приняты в России в июле 2016 года и названы именем одного из авторов инициативы – зампреда Госдумы Ирины Яровой.

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