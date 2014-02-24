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Эксперты отклонили необоснованные доводы петиции против "пакета Яровой"

19 января 2017, четверг, 18:45 – ИА СОЧИ-24

Эксперты отклонили необоснованные доводы петиции против "пакета Яровой"
Эксперты отклонили необоснованные доводы петиции против "пакета Яровой"
Экспертная рабочая группа при правительстве России отклонила петицию об отмене "пакета Яровой". Об этом говорится в итоговом документе по результатам обсуждения нашумевших законопроектов специалистами.
"Я предлагаю вынести на принятие проект решения, которым предусматривается петицию по отмене закона не принять, отклонить… Решение принято", – объявил об итогах голосования возглавлявший экспертную группу министр Открытого правительства России Михаил Абызов. При этом он уточнил, что против решения об отклонении петиции выступили всего лишь двое участвовавших в голосования.Как говорится в итоговом документе, экспертная рабочая группа приняла решение отклонить петицию на основании того, что в ней изложены некорректные требования, а приведенные доводы являются необоснованными. Кроме того, рабочая группа посчитала нецелесообразной разработку законодательного акта по реализации этой инициативы. В то же время в итоговом документе заседания сказано, что применение "пакета Яровой" на практике не приведет к тем негативным последствиям, о которых написали в петиции авторы инициативы. Помимо всего прочего, проект решения экспертной комиссии содержит в себе ряд рекомендаций для Госдумы, правительства и Верховного суда по работе с законопроектом. Так, предлагается провести дополнительный мониторинг различных аспектов применения нормативно-правового акта – организационных, технических, финансовых и иных. Кроме того, рекомендуется сократить объем хранимой во исполнение закона информации, а также рассмотреть возможность поэтапного введения сроков хранения необходимых данных. В частности, нижней палате парламента предлагают рассмотреть вопрос по исключению расширенного толкования таких понятий, как "миссионерская деятельность", экстремизм, а также "оскорбление чувств верующих". Пакет Яровой – два законопроекта антитеррористической направленности. Они были приняты в России в июле 2016 года и названы именем одного из авторов инициативы – зампреда Госдумы Ирины Яровой.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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