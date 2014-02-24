Эксперты: поправки в думском регламенте улучшают качество законов

10 февраля 2017, пятница, 20:28 – ИА СОЧИ-24



Эксперты: поправки в думском регламенте улучшают качество законов

Политологи оценили поправки в думском регламенте, принятые недавно нижней палатой парламента. По их словам, изменения повысили уровень принимаемых депутатами законопроектов.Так, мнению политолога Глеба Кузнецова, принятые меры являются логическим продолжением усилий руководства Госдумы, прежде всего ее спикера Вячеслава Володина, по укреплению ответственности депутатов перед обществом. "Голосовать так, как это было раньше, передав карточки коллегам, пакетом, в "единый час" за закон, который они обсуждали не только что – это – не очень красиво. А теперь обсудили закон – проголосовали, есть время на доработку между чтениями, какие-то переговоры. Это процедурный момент, который оказывает влияние на работе парламента как такового", – заявил эксперт в комментарии для издания "Политаналитика".Глава Центра содействия законотворчеству Вадим Виноградов также положительно оценил новые изменения, отметив при этом аморфность прежней практики принятия нормативно-правовых актов в двух чтениях. По его мнению, перемены в думском регламенте не должны осложнять работу парламентариев, но являются необходимыми для повышения качества принимаемых депутатами законов. "И хотя в принципе срок рассмотрения каждого отдельного законопроекта может быть увеличен в среднем, это не означает, что осложняется сам процесс законотворчества и делается каким-то громоздким", – отмечает аналитик.Кроме того, эксперт уверен, что новые поправки помогут улучшить ситуацию с фактической реализацией принятых законопроектов. "Законодатель не может конкретизировать в законе все. Некоторые сферы требуют подзаконного правого регулирования. А когда подзаконное регулирование отсутствует, получается, что принятый закон не может быть реализован фактически, если нет специальных, требуемых для его реализации подзаконных актов", – утверждает он. По мнению политолога, для предотвращения такого негативного сценария Госдума будет просить готовить к заключительному, третьему чтению необходимые для исполнения принимаемого документа подзаконные акты. "Депутаты будут видеть сами механизмы реализации федеральных законов и степень готовности и проработанности подзаконных актов", – полагает Виноградов. В свою очередь, доктор политических наук, политолог Ростислав Туровский считает, что отмена единого "часа голосования" является важным шагом на пути более "детального и разумного" рассмотрения нормативно-правовых актов в стенах нижней палаты парламента. "Это повышает ценность не только депутатского голоса и депутатской позиции, но и каждого законопроекта. Поскольку единый час представляет собой в определенном смысле, грубо говоря, "свалку" всех законопроектов, и бывает невозможно разобраться, еще раз подумать тем же депутатам по поводу смысла и мотивации своего голосования", – сказал эксперт.Положительно аналитик оценил и отход от практики ускоренного рассмотрения нормативно-правовых актов во втором и третьем чтениях. По его мнению, искусственно ускорять процедуры для более быстрого принятия закона совершенно недопустимо. "Это, может быть, несколько усложнит процедуру. Но возрастет ценность решения", – уверен Туровский. Госдума ранее полностью отменила час голосования. Теперь решения по всем законопроектам будут приниматься сразу после их обсуждения депутатами в ходе пленарного заседания. Кроме того, нижняя палата парламента разрешила лишь в исключительных случаях принимать законопроекты во втором и третьем чтениях на одном пленарном заседании. Также Госдума приняла поправки, в соответствии с которыми руководители думских комитетов получат поддержку в виде работающих на общественных началах экспертов.По словам парламентариев, принятые поправки являются правильной мерой. "Час голосования был абсолютно бестолковым. Чего мы утром спорим, а только вечером, когда все забыли, голосуем?" – прокомментировала отмену единого "часа голосования" депутат от КПРФ Тамара Плетнева.

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