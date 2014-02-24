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Эксперты предупреждали о показательном убийстве Вороненкова
23 марта 2017, четверг, 14:30 – ИА СОЧИ-24
Еще в феврале этого года Александр Жилин заявил, что спецслужбы
Украины используют беглых российских депутатов в соответствии со своим
сценарием. Когда Вороненков и Максакова достигнут пика популярности в
украинском и западном информационном поле, их убьют, а вину возложат на Россию
и Путина, сказал он. По словам эксперта, такие операции не новы и просты. "Максакова идет первым номером, поскольку она известная
певица, представительница высокого искусства, которую может лишить жизни только
бешеный зверь, отметил он. – Вороненков вторичен, поскольку он всего лишь
депутат: муж Максаковой".Аналитик подчеркивал, что эффект от убийства должен быть максимальным,
поэтому на пиар пары экс-депутатов не жалеют ни сил, ни средств. "После
переезда на Украину сладкую парочку начинают раскручивать украинские и
англосакские СМИ, – сказал эксперт. – Затем из них начинают лепить непримиримых
борцов с Путиным и его кровавым режимом".Как и предсказывал Александр Жилин, как только задача будет
выполнена, "эту неумную парочку специально обученные люди из СБУ убьют".
"Причем показательно жестоко! Чтобы мир содрогнулся от увиденного!" –
подчеркнул он. О том, что беглых экс-депутатов готовят на роль "сакральной
жертвы", предупреждал и советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. По некоторым данным, охранник Дениса Вороненкова ранил
мужчину, стрелявшего в бывшего депутата. Киллер находится в больнице. Денис
Вороненков был убит около 11:25 по местному времени (12:25 мск). Когда он вышел из отеля с телохранителем, убийца открыл стрельбу. Охраннику ответным
огнем удалось ранить киллера. Сам телохранитель также получил ранения.
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