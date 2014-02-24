Эксперты предупреждали о показательном убийстве Вороненкова

23 марта 2017, четверг, 14:30 – ИА СОЧИ-24



Эксперты предупреждали о показательном убийстве Вороненкова

О том, что Служба безопасности Украины готовит "ритуальное жертвоприношение", знакомые с ситуацией эксперты стали говорить практически сразу после того, как стало известно о побеге Дениса Вороненкова и Марии Максаковой. Так, военный эксперт Александр Жилин заявил, что беглецов раскручивают для того, чтобы потом ликвидировать кого-то из них и обвинить в этом Россию.Еще в феврале этого года Александр Жилин заявил, что спецслужбыУкраины используют беглых российских депутатов в соответствии со своимсценарием. Когда Вороненков и Максакова достигнут пика популярности вукраинском и западном информационном поле, их убьют, а вину возложат на Россиюи Путина, сказал он. По словам эксперта, такие операции не новы и просты. "Максакова идет первым номером, поскольку она известнаяпевица, представительница высокого искусства, которую может лишить жизни толькобешеный зверь, отметил он. – Вороненков вторичен, поскольку он всего лишьдепутат: муж Максаковой".Аналитик подчеркивал, что эффект от убийства должен быть максимальным,поэтому на пиар пары экс-депутатов не жалеют ни сил, ни средств. "Послепереезда на Украину сладкую парочку начинают раскручивать украинские ианглосакские СМИ, – сказал эксперт. – Затем из них начинают лепить непримиримыхборцов с Путиным и его кровавым режимом".Как и предсказывал Александр Жилин, как только задача будетвыполнена, "эту неумную парочку специально обученные люди из СБУ убьют"."Причем показательно жестоко! Чтобы мир содрогнулся от увиденного!" –подчеркнул он. О том, что беглых экс-депутатов готовят на роль "сакральнойжертвы", предупреждал и советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. По некоторым данным, охранник Дениса Вороненкова ранилмужчину, стрелявшего в бывшего депутата. Киллер находится в больнице. ДенисВороненков был убит около 11:25 по местному времени (12:25 мск). Когда он вышел из отеля с телохранителем, убийца открыл стрельбу. Охраннику ответнымогнем удалось ранить киллера. Сам телохранитель также получил ранения.

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