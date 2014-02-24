Эксперты высоко оценили работу депутатов в осеннюю сессию

21 декабря 2016, среда, 20:45 – ИА СОЧИ-24



Эксперты высоко оценили работу депутатов в осеннюю сессию

Госдума VII созыва завершила свою работу в этом году, самая непродолжительная осенняя сессия была чрезвычайно результативной: палата приняла более 140 законов. Промежуточные итоги деятельности новой Думы подвел ее спикер Вячеслав Володин.Осенняя сессия 2016 года была короткой, но насыщенной инапряженной, отметил председатель парламента. "Учитывая, что выборысостоялись 18 сентября, а первое заседание прошло пятого октября, на работуосталось всего 77 дней", – сказал Володин.Спикер Думы сообщил, что за время осенней сессии в палатупоступило 311 новых законодательных инициатив, депутаты приняли 142 закона ирассмотрели 74 проекта постановлений.Новому составу парламента от прошлого созыва досталось в наследство 2020законопроектов. По словам Володина, некоторые из них находятся в процессерассмотрения с середины 1990-х годов. В связи с этим нужно отказаться отпрактики накопления законопроектов и постараться разобраться со всемиинициативами, которые скопились за годы, считает председатель Госдумы.Он напомнил, что депутатами было принято решение увеличитьпродолжительность пленарных заседаний и сократить время на обеденный перерыв.Это правило вступит в силу в новом году. Кроме того, срок весенней сессии будетпродлен до конца июля 2017 года. Такое изменение графика работы парламентаобъективно назрело и в связи со смещением сроков бюджетного процесса, отметил руководительнижней палаты парламента.Володин напомнил о необходимости в следующем году начатьвторой этап повышения качества законотворческой деятельности. Для этого в Думебудет в обязательном порядке проходить широкое обсуждение законодательныхинициатив, в том числе с привлечением политических сил, не прошедших впарламент. Кром того, все законопроекты перед их осуждением пройдут профессиональнуюэкспертизу, для этого будут привлечены представители научных сообществ иведущих федеральных вузов. Дума также намерена оказать поддержку законодательныхинициатив региональных парламентов.В 2017 году в Госдуме будет введена новая автоматизированнаясистема мониторинга законотворческого процесса по каждой инициативе, сказал еепредседатель. "Депутаты и авторы законодательных инициатив будут иметьвозможность в режиме реального времени видеть, на какой стадии рассмотрениянаходится законопроект", – указал Вячеслав Володин и добавил, что всенововведения в парламенте отражают интересы избирателей."Повышение качества законотворчества, работы с избирателями,исполнение предвыборных программ, активизация институтов парламентскогоконтроля, самоорганизация депутатов – все это отвечает на запросы общества".Тем временем эксперты тоже подводят итоги работы депутатов восеннюю сессию. Политологи высоко оценили деятельность Госдумы нового созыва и,в первую очередь, отметили высокуюдисциплину и организацию работы народных избранников. Депутатам теперьзапрещено голосовать по доверенности, за прогулы пленарных заседаний их будут штрафовать. Отвечать нажалобы избирателей парламентарии должны лично, а не через помощников исекретарей. Народным избранникам также станут отказывать в заграничныхкомандировках, если они не смогут доказать важность таких поездок. Депутатамзапрещено использовать государственный автотранспорт для поездок на большиерасстояния и, кроме того, по распоряжению Вячеслава Володина в Думе отменилиновогодние корпоративы. "Если говорить о различиях шестого и седьмогосозывов, то можно отметить повышение качества законодательной работы, чтовыразилось, безусловно, во введении определенных поправок в регламент, которыекак раз и должны это самое качество повышать", – отметил в интервью РИА Новостипредседатель правления Фонда развитиягражданского общества Константин Костин.При этом, по мнению эксперта, внимание стоило бы обратить,например, и на повышение уровня чиновников правительства, которые должныприсутствовать при рассмотрении законопроектов: если кабмин представляетчиновники высокого ранга – не ниже заместителя министра – это позволяетоперативно снимать большое количество вопросов, пояснил он.Руководитель "Политической экспертной группы" КонстантинКалачев сравнил работу нового состава парламента с принципами философии Гегеля."Количество переходит в качество. Мы на примере Госдумы можем изучатьдиалектику Гегеля", – сказал эксперт в интервью Dni.Ru. Калачев подсчитал, что депутатыпринимали в эту сессию примерно по два закона в день и назвал это отличнымрезультатом, особо обратив внимание на самое важное достижение новой Думы –принятие федерального бюджета. Политолог также обратил внимание на данныесоциологических исследований, которые фиксируют рост рейтинга Госдумы VII созыва.По данным опросов Всероссийского центра исследования общественного мнения(ВЦИОМ), рейтинг доверия граждан к Госдуме вырос в декабре до рекордных 52%.Председатель совета директоров Фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовскийподчеркнул, что перед Госдумой не стоит задача выполнять "план повалу" и гнаться за количеством рассмотренных законопроектов. "Скореенаоборот, задача состоит в том, чтобы повысить именно качествозаконотворчества, а для этого важно уйти от сугубо пиаровских законопроектов,которые часто готовятся отдельными депутатами по принципу "лишь бы шумнутьи напомнить о себе" и более ничего в себе не содержат", – полагаетэксперт.По мнению Бадовского, для повышения качествазаконотворчества также нужно решать системные вопросы по сокращению"аврального законотворчества" в конце парламентских сессий, скрытыхновых законопроектов под видом поправок во второе чтение, когда концепции законовменяются до неузнаваемости или в какие-то проекты законов"забрасываются" совершенно посторонние лоббистские инициативы.Наблюдатели отметили и появление в Думе новых лиц: впервыедепутатами стали экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, бывший главный санитарГеннадий Онищенко, детский омбудсмен Подмосковья Оксана Пушкина и ВиталийМилонов, являвшийся ранее депутатом заксобрания Петербурга. Кроме того, водномандатных округах были избраны депутат от "Родины", "Гражданскойплатформы" и один самовыдвиженец.

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