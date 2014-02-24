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Эксперты высоко оценили работу депутатов в осеннюю сессию
21 декабря 2016, среда, 20:45 – ИА СОЧИ-24
Осенняя сессия 2016 года была короткой, но насыщенной и
напряженной, отметил председатель парламента. "Учитывая, что выборы
состоялись 18 сентября, а первое заседание прошло пятого октября, на работу
осталось всего 77 дней", – сказал Володин.
Спикер Думы сообщил, что за время осенней сессии в палату
поступило 311 новых законодательных инициатив, депутаты приняли 142 закона и
рассмотрели 74 проекта постановлений.
Новому составу парламента от прошлого созыва досталось в наследство 2020
законопроектов. По словам Володина, некоторые из них находятся в процессе
рассмотрения с середины 1990-х годов. В связи с этим нужно отказаться от
практики накопления законопроектов и постараться разобраться со всеми
инициативами, которые скопились за годы, считает председатель Госдумы.
Он напомнил, что депутатами было принято решение увеличить
продолжительность пленарных заседаний и сократить время на обеденный перерыв.
Это правило вступит в силу в новом году. Кроме того, срок весенней сессии будет
продлен до конца июля 2017 года. Такое изменение графика работы парламента
объективно назрело и в связи со смещением сроков бюджетного процесса, отметил руководитель
нижней палаты парламента.
Володин напомнил о необходимости в следующем году начать
второй этап повышения качества законотворческой деятельности. Для этого в Думе
будет в обязательном порядке проходить широкое обсуждение законодательных
инициатив, в том числе с привлечением политических сил, не прошедших в
парламент. Кром того, все законопроекты перед их осуждением пройдут профессиональную
экспертизу, для этого будут привлечены представители научных сообществ и
ведущих федеральных вузов. Дума также намерена оказать поддержку законодательных
инициатив региональных парламентов.
В 2017 году в Госдуме будет введена новая автоматизированная
система мониторинга законотворческого процесса по каждой инициативе, сказал ее
председатель. "Депутаты и авторы законодательных инициатив будут иметь
возможность в режиме реального времени видеть, на какой стадии рассмотрения
находится законопроект", – указал Вячеслав Володин и добавил, что все
нововведения в парламенте отражают интересы избирателей.
"Повышение качества законотворчества, работы с избирателями,
исполнение предвыборных программ, активизация институтов парламентского
контроля, самоорганизация депутатов – все это отвечает на запросы общества".
Тем временем эксперты тоже подводят итоги работы депутатов в
осеннюю сессию. Политологи высоко оценили деятельность Госдумы нового созыва и,
в первую очередь, отметили высокую
дисциплину и организацию работы народных избранников. Депутатам теперь
запрещено голосовать по доверенности, за прогулы пленарных заседаний их будут штрафовать. Отвечать на
жалобы избирателей парламентарии должны лично, а не через помощников и
секретарей. Народным избранникам также станут отказывать в заграничных
командировках, если они не смогут доказать важность таких поездок. Депутатам
запрещено использовать государственный автотранспорт для поездок на большие
расстояния и, кроме того, по распоряжению Вячеслава Володина в Думе отменили
новогодние корпоративы. "Если говорить о различиях шестого и седьмого
созывов, то можно отметить повышение качества законодательной работы, что
выразилось, безусловно, во введении определенных поправок в регламент, которые
как раз и должны это самое качество повышать", – отметил в интервью РИА Новости
председатель правления Фонда развития
гражданского общества Константин Костин.
При этом, по мнению эксперта, внимание стоило бы обратить,
например, и на повышение уровня чиновников правительства, которые должны
присутствовать при рассмотрении законопроектов: если кабмин представляет
чиновники высокого ранга – не ниже заместителя министра – это позволяет
оперативно снимать большое количество вопросов, пояснил он.
Руководитель "Политической экспертной группы" Константин
Калачев сравнил работу нового состава парламента с принципами философии Гегеля.
"Количество переходит в качество. Мы на примере Госдумы можем изучать
диалектику Гегеля", – сказал эксперт в интервью Dni.Ru. Калачев подсчитал, что депутаты
принимали в эту сессию примерно по два закона в день и назвал это отличным
результатом, особо обратив внимание на самое важное достижение новой Думы –
принятие федерального бюджета. Политолог также обратил внимание на данные
социологических исследований, которые фиксируют рост рейтинга Госдумы VII созыва.
По данным опросов Всероссийского центра исследования общественного мнения
(ВЦИОМ), рейтинг доверия граждан к Госдуме вырос в декабре до рекордных 52%.
Председатель совета директоров Фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский
подчеркнул, что перед Госдумой не стоит задача выполнять "план по
валу" и гнаться за количеством рассмотренных законопроектов. "Скорее
наоборот, задача состоит в том, чтобы повысить именно качество
законотворчества, а для этого важно уйти от сугубо пиаровских законопроектов,
которые часто готовятся отдельными депутатами по принципу "лишь бы шумнуть
и напомнить о себе" и более ничего в себе не содержат", – полагает
эксперт.
По мнению Бадовского, для повышения качества
законотворчества также нужно решать системные вопросы по сокращению
"аврального законотворчества" в конце парламентских сессий, скрытых
новых законопроектов под видом поправок во второе чтение, когда концепции законов
меняются до неузнаваемости или в какие-то проекты законов
"забрасываются" совершенно посторонние лоббистские инициативы.
Наблюдатели отметили и появление в Думе новых лиц: впервые
депутатами стали экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, бывший главный санитар
Геннадий Онищенко, детский омбудсмен Подмосковья Оксана Пушкина и Виталий
Милонов, являвшийся ранее депутатом заксобрания Петербурга. Кроме того, в
одномандатных округах были избраны депутат от "Родины", "Гражданской
платформы" и один самовыдвиженец.
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