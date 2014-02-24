Экстремал прокатился на крыше поезда подземки

В Сети появилось видео 19-летнего руфера из Киева Филиппа Марвина, которое сделано с квадрокоптера во время его поездки на крыше вагона метро. За сутки ролик собрал более 300 тысяч просмотров и 2,5 тысячи комментариев. Руфер ведет канал на YouTube, на который подписано более миллиона человек. Большинство видеороликов юноши посвящено опасным для жизни увлечениям, которые не следует повторять. Судя по комментариям к видеоролику Марвина, многие пользователи Сети осуждают увлечение детей зацепингом и руфингом. "Надо бы видео выложить, как остатки таких артистов в пластиковые мешки соскребают", – написал один из комментаторов. "Вот в Киеве пацанам нечем заняться... ездить на крыше метро там походу уже стало мейнстримом", – пишет другой.
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Депутат Госдумы ЛДПР Борис Чернышов (ЛДПР) внес законопроект, дающий мужчинам преимущество при поступлении в педагогические вузы. Представители сильного пола смогут поступить туда без вступительных экзаменов на бюджетную основу...»
Руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян заявил, что зеленоградская семья, из которой изъяли десятерых детей с ВИЧ, получала пособие от администрации города. На содержание приемышей выделялось более 630 тысяч рублей ежемесячно...»
Накануне великого православного праздника, Богоявления, или Крещения Господня, протоиерей, доцент Московской духовной академии Павел Великанов обратился к Интернет-пользователям с необычной просьбой. Он призвал россиян помнить о том, что они в ответе за "неправильные, смущающие и соблазняющие изображения", опубликованные в социальных сетях...»