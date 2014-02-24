

В Москве прощаются с Чуркиным сегодня, 11:30 Церемония прощания с российским дипломатом Виталием Чуркинымпроходит в Большом траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента России в Москве, передает "РЕН ТВ"..»

Экстремальная посадка самолета в шторм попала на видео сегодня, 11:16 Пилот пассажирского лайнера Airbus 321, выполнявшего рейс MON503 из немецкого Инсбурка в британский Манчестер не стал скрывать своей радости после того, как самолет оказался на земле в устойчивом положении. Он с удовольствием помахал рукой оператору, который снял, как за несколько мгновений до этого самолет совершил экстремальную посадку в тяжелейших условиях из-за шторма "Дорис"...»

Брата Ким Чен Ына убили химическим оружием сегодня, 10:43 В Малайзии продолжается расследование убийства брата лидера Северной Кореи Ким Чен Нама. Сообщается, что мужчину отравили нервно-паралитическим веществом, которое классифицируется как химическое оружие...»

На Украине нашелся похищенный депутат Рады вчера, 18:14 Украинские правоохранители сумели отыскать похищенного депутата Верховной рады Алексея Гончаренко..»



Как Путин обеспечил России триумф в Сирии вчера, 17:30 Президент России Владимир Путин пообщался с экипажем корабля "Адмирал Кузнецов". Как оказалось, поход тяжелого крейсера к берегам Сирии – личная инициатива главы государства...»

Рогозин пересчитал союзников России вчера, 16:30 Вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал главных союзников России. Политик несколько переиначил фразу, которая изначально приписывается российскому императору Александру III...»

На Украине похитили депутата Верховной рады вчера, 15:58 На Украине неизвестные похитили депутата Верховной рады Алексея Гончаренко..»

В России создают "Диванные войска" вчера, 15:31 Роспатент получил запрос на регистрацию бренда "Диванные войска". Эксперты не исключают, что заявка на создание логотипа – шутка в честь праздника 23 февраля...»