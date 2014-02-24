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Елизавета II слегла с опасной болезнью
21 декабря 2016, среда, 18:44 – ИА СОЧИ-24
Еще с утра в Норфолке все было готово для приема королевской семьи. Но оказалось, что Елизавета II и герцог Эдинбургский тяжело заболели простудой и
решили поменять свои планы. Ведь в их возрасте любая болезнь, тем более в обостренной стадии, опасна.
О том, что королева Елизавета II и принц Филипп не
приедут, полиции сообщили незадолго до их предполагаемого прибытия. Королева Елизавета II
и принц Филипп на протяжении долгих лет встречали Рождество в Норфолке. Супруги
добирались туда в вагоне первого класса на поезде, отходящем от вокзала
Кингс-Кросс в Лондоне, передает Sky News.
Также стало известно, что Елизавета II передает часть своих обязанностей молодым членам
королевского семейства. Королева больше не будет патроном 25-ти организаций. Процесс
постепенного отказа от активной деятельности Елизавета II вела до недавнего времени начался еще в прошлом
году. Елизавета II – старейший британский монарх в истории.
В настоящее время она рекордсмен по времени нахождения на британском престоле,
а также по продолжительности пребывания в качестве главы государства среди всех
ныне действующих глав государств. Является самой пожилой в мире среди
женщин – действующих глав государств, а в Европе – самым пожилым
действующим главой государства. Взошла на престол 6 февраля 1952
года в возрасте
двадцати пяти лет, после кончины своего отца, короля Георга VI.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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