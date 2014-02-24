Эпидемия рака убивает молодежь США

28 февраля 2017, вторник, 21:43 – ИА СОЧИ-24



Эпидемия рака убивает молодежь США

Молодежь Америки буквально атаковала эпидемия рака. Медики выяснили, что жители США в возрасте 20-40 лет в несколько раз чаще страдают от рака прямой и толстой кишки, чем представители прошлых поколений.Специалисты считают, что такая ситуация является предвестиемтого, что будет происходить со здоровьем людей в будущем. Экспертызаявили, что сегодня вероятность возникновения рака у молодых людейвернулась на уровень конца 19 века.Медики уверены, что корень зла – в нездоровой пище, которуюупотребляют американцы. "Нужно убеждать врачей и публику в том, чторак очень опасен, что его нужно находить как можно раньше и что всемнужно есть здоровую пищу для остановки этого тренда", – цитирует директораАмериканского общества рака в Атланте Ребекку Зигель РИА Новости.По статистикеВсемирного фонда по изучению рака (WCRF), ежегодно рак прямойи толстой кишки диагностируется у почти 1,5 миллиона мужчини женщин. Примерно 10-20% из них погибают из-за осложненийили метастаз.По словам Зигель, в последние годы число смертей от этихформ рака у пожилых людей в США заметно снизилось благодаря развитию методики технологий диагностики. Тревожной тенденцией является то, что этозаболевание помолодело.В общей сложности за последние 40 лет было зафиксированопримерно 500 тысяч случаев развития рака у американцевв возрасте от 20 лет и более. Более того, оказалось, чтовероятность развития рака среди молодежи стремительно росла с середины1970 годов, увеличиваясь на 1-2% в год для рака толстой кишки,и на 3% в год для рака прямой кишки.Ученыесчитают, что такая пугающая статистика связана с распространениемнездоровых продуктов питания, снижением уровня физической активностии ухудшением экологии. Эксперты предлагают госорганам и больницамвключить в обязательные проверки на рак не только пожилых людей,но и молодежь.

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