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Эпидемия рака убивает молодежь США
28 февраля 2017, вторник, 21:43 – ИА СОЧИ-24
Специалисты считают, что такая ситуация является предвестием
того, что будет происходить со здоровьем людей в будущем. Эксперты
заявили, что сегодня вероятность возникновения рака у молодых людей
вернулась на уровень конца 19 века.
Медики уверены, что корень зла – в нездоровой пище, которую
употребляют американцы. "Нужно убеждать врачей и публику в том, что
рак очень опасен, что его нужно находить как можно раньше и что всем
нужно есть здоровую пищу для остановки этого тренда", – цитирует директора
Американского общества рака в Атланте Ребекку Зигель РИА Новости.
По статистике
Всемирного фонда по изучению рака (WCRF), ежегодно рак прямой
и толстой кишки диагностируется у почти 1,5 миллиона мужчин
и женщин. Примерно 10-20% из них погибают из-за осложнений
или метастаз.
По словам Зигель, в последние годы число смертей от этих
форм рака у пожилых людей в США заметно снизилось благодаря развитию методик
и технологий диагностики. Тревожной тенденцией является то, что это
заболевание помолодело.
В общей сложности за последние 40 лет было зафиксировано
примерно 500 тысяч случаев развития рака у американцев
в возрасте от 20 лет и более. Более того, оказалось, что
вероятность развития рака среди молодежи стремительно росла с середины
1970 годов, увеличиваясь на 1-2% в год для рака толстой кишки,
и на 3% в год для рака прямой кишки.
Ученые
считают, что такая пугающая статистика связана с распространением
нездоровых продуктов питания, снижением уровня физической активности
и ухудшением экологии. Эксперты предлагают госорганам и больницам
включить в обязательные проверки на рак не только пожилых людей,
но и молодежь.
Источник:
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