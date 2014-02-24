"ЕР" настроила промышленность на рост

7 февраля 2017, вторник, 19:15 – ИА СОЧИ-24



"ЕР" настроила промышленность на рост

В Москве состоялось выездное заседание думской фракции партии "Единая Россия". Его темой стало развитие отечественной промышленности. На мероприятии выступил, в том числе, глава Минпромторга Денис Мантуров, который рассказал о мерах, которые предпринимаются для этого правительством, а также ответил на вопросы собравшихся депутатов.Заседание открыли секретарь Генерального совета "Единой России" Сергей Неверов, руководитель партийной фракции в Госдуме, заместитель председателя нижней палаты парламента Владимир Васильев и первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев. При этом стоит отметить, что это уже не первое выездное тематическое заседание думских единороссов. Ранее фракция уже проводила мероприятия, посвященные вопросам бюджета, финансово-экономической проблематике в целом, а также развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. По словам Сергея Неверова, нынешнее выездное заседание крайне важно для понимания стратегии развития российской промышленности. В свою очередь, Владимир Васильев отметил, что именно производственная сфера определяет будущее страны. "Как будет работать промышленность, так и будет развиваться экономика", – сказал он. Взял слово также и зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, который отметил, что в условиях санкций российское производство успешно решает задачи по импортозамещению. "В результате тесного сотрудничества Партии с правительством удалось сформировать эффективную экономическую политику, которая позволила противостоять немотивированным санкциям и преодолеть кризисные явления".На выездное заседание был приглашен глава Минпромторга Денис Мантуров. Он озвучил приоритетные пути развития отечественной промышленности на ближайшие годы. В качестве магистрального направления глава ведомства обозначил переход экономики России с отраслевой добычи на индустриальное развитие машиностроительного, оборонно-промышленного, лесопромышленного комплексов, а также модернизация химической отрасли. Другим приоритетным направлением, по словам министра, должен стать переход на принципы новых технологий и цифрового проектирования. При этом Мантуров отметил, что в качестве идентификатора достигнутых целей по каждой из отраслей должны стать продемонстрированные ими показатели импортозамещения. Именно повсеместная замена иностранных товаров на отечественные должна стать толчком для развития бизнеса в России. В то же время он заявил о необходимости привлечения дополнительных инвесторов к названным отраслям промышленности и предоставления им необходимых льгот и преференций для успешного ведения бизнеса. "Мы видим увеличение объемов привлечения частного капитала на каждый вложенный государством рубль. Это достижимо только за счет предсказуемости налоговой политики", – подчеркнул руководитель Минпромторга. Он также заявил, что ведомство предлагает единый на всей территории страны, а не только на территории особых экономических зон, режим долгосрочных преференций инвесторам для реализации их новых промышленных проектов.Помимо прочего, Мантуров подчеркнул курс правительства на достижение 50-процентной доли гражданской продукции среди всего производственного объема в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, ситуация в обрабатывающих отраслях улучшается. "На региональном уровне создается промышленная инфраструктура в помощь новым предприятиям. Создаются технопарки, промышленные парки, кластеры", – подчеркнул министр. Кроме того, Мантуров заявил, что в Минпромторге стимулируют выход на рынок высокотехнологичного оборудования, что поможет совместить вопросы перевооружения промышленности новыми технологическими образцами и поддержания экологического баланса в России. После доклада Денис Мантуров ответил на вопросы собравшихся в зале парламентариев. Так, в частности, зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко затронул вопрос использования специальных инвестиционных контрактов в развитии промышленности. Глава Минпромторга ответил, что в России в рамках принятого два года назад закона о промышленной политике был создан отдельный институт, который занимается поддержкой отечественных предпринимателей. В свою очередь, заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Лариса Тутова поинтересовалась, какие меры предусмотрены правительством для поддержки российской машиностроительной отрасли. Глава Минпромторга ответил, что на эти цели выделено более 19 миллиардов рублей, при этом сама отрасль по планам правительства является частью костяка, на который необходимо опереться с точки зрения результатов, полученных за последние пару лет. "Все высокотехнологичные отрасли с большой добавленной стоимостью могут рассчитывать на поддержку со стороны Российского экспортного центра, куда мы направляем средства"На выездном заседании "Единой России" под конец мероприятия выступил председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев. По словам главы кабмина, каждый вложенный в развитие промышленности рубль должен приносить реальную отдачу. "Промышленность должна быть конкурентоспособной. Товары, которые производятся нашей промышленностью, должны пользоваться спросом как на внутреннем рынке, так и на внешнем рынке", – подчеркнул он. При этом премьер отметил, что в прошлом году удалось не только остановить падение отечественной промышленности, но выйти на ее хоть и небольшой, но устойчивый рост. Глава правительства также призвал развивать масштабы экспорта российской продукции за рубеж. "При этом мы обязаны также создать все условия для так называемой экспортной экспансии", – сказал Медведев. При этом руководитель кабинета министров отметил, что поставленным задачам должен соответствовать и оборонно-промышленный комплекс, прежде всего за счет выпуска продукции двойного назначения. "Мы вправе требовать этого с учетом того, что за последние годы промышленность получила значительные деньги", – констатировал глава российского правительства, напомнив, что отечественная промышленность уже получила на это более 237 миллиардов рублей из федерального бюджета. "Мы рассчитываем здесь увидеть достаточно быстрый результат", – заявил Медведев, комментируя итоги и перспективы реализации промышленной политики. Стоит отметить, что сегодня президиум Генсовета "Единой России" также утвердил дату проведения праймериз по отбору партийных кандидатов на сентябрьские выборы в региональные органы исполнительной власти. Как сообщается, предварительное голосование пройдет 28 мая. Кроме того, было принято решение о продолжении 19 масштабных партийных проектов, а также начале реализации шести новых партпроектов.

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