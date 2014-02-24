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"ЕР" предложила россиянам стать хозяевами страны

22 января 2017, воскресенье, 17:00 – ИА СОЧИ-24

"ЕР" предложила россиянам стать хозяевами страны
"ЕР" предложила россиянам стать хозяевами страны
Россияне должны стать хозяевами в собственном доме, городе, стране. "Единая Россия" делает для этого все необходимое, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике. Александр Сидякин представил XVI съезду итоги работы дискуссионной площадки, которая так и называлась – "Быть хозяином в собственном доме". Нововведения, предложенные "ЕР", коснутся, прежде всего, программы расселения из аварийного жилья, долевого строительства, благоустройства городов и строительства дорог.

2017 год станет главным по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012-го, сообщил Александр Сидякин. По его словам, в рамках этой уникальной программы уже переселены почти 400 тысяч человек. "Это население такой страны, как Исландия. В этом году программа завершится – мы переселим почти миллион человек. Это уникальный эксперимент, аналогов которому нет во всем мире. Представляете, целый миллионный город переселить в новое, комфортное жилье, где люди почувствуют себя настоящими хозяевами в собственном доме", – отметил зампред думского комитета.
Сидякин добавил, что будет решаться и вопрос с аварийным жильем, признанным таковым после указанной даты. И тут главная задача – принять в 2017 году соотвествующий механизм. Также следует совместить его со строительством жилья некоммерческого найма – этот институт тоже необходимо развивать, подчеркнул депутат.
В "Единой России" действует рабочая группа по защите прав обманутых дольщиков. Благодаря ее работе в собственные квартиры уже въехали 195 тысяч человек. Однако, напомнил парламентарий, есть люди, которые до сих пор не могут добиться от застройщиков выполнения обязательств. "Поэтому крайне важно в этом году принять до конца нормативную базу по внедрению единого компенсационного фонда, который будет решать проблемы всех застройщиков и участников долевого строительства", – сказал Сидякин. По его данным, соответствующий закон будет внесен в Госдуму в феврале.Конечно же, обсуждались во время дискуссии и проблемы в сфере ЖКХ, особенно волнующие россиян. В частности, это программа капитального ремонта. "В этом году благодаря ей 47 тысяч домов будут отремонтированы. А это – опять же – совершенно новое качество жизни. Люди, которые через эту систему вовлекаются в капитальныый ремонт, совершенно по-другому относятся к своим домам, улицам, пространствам. При этом мнение каждого гражданина учтено", – сообщил Сидякин.
"Год назад мы догововаривались, что будем "донастраивать" и развивать систему капитального ремонта, и за этот год много сделано. Большинство регионов по нашей инициативе приняли решение, что лица пожилого возраста будут освобождены от платы за капремонт" – подчеркнул парламентарий. Кроме того, напомнил Александр Сидякин, принят закон, по которому будут защищены средства, которые копятся на спецсчетах для капремонта.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 17:00
"ЕР" предложила россиянам стать хозяевами страны

Россияне должны стать хозяевами в собственном доме, городе, стране. "Единая Россия" делает для этого все необходимое, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике. Александр Сидякин представил XVI съезду итоги работы дискуссионной площадки, которая так и называлась – "Быть хозяином в собственном доме". Нововведения, предложенные "ЕР", коснутся, прежде всего, программы расселения из аварийного жилья, долевого строительства, благоустройства городов и строительства дорог...»

сегодня, 16:59
На МКАД аварийно сел вертолет

На северо-востоке МКАД совершил аварийную посадку вертолет. Инцидент произошел на 98-м километре внешней стороны кольцевой дороги..»

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