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"ЕР" проверит работу центров госуслуг
21 января 2017, суббота, 13:30 – ИА СОЧИ-24
Мониторинг
работы многофункциональных центров "ЕР" проведет в российских регионах в 2017
году, сообщила Ирина Яровая в рамках работы дискуссионной площадки "Качество
государства". Площадки открылись в первый день работы XVI съезда партии,
который проходит 21-22 января в Москве.Яровая
напомнила, что в программе "Единой России" среди приоритетных задач заявлено
улучшение качества работы МФЦ. В частности, "ЕР" намерена добиться повышения
уровня удовлетворенности граждан государственными услугами, снижения времени
ожидания в очереди при получении государственных и муниципальных услуг до 15
минут. Кроме того, перечень госуслуг, оказываемых в многофункциональных
центрах, должен быть существенно расширен. В него войдут наиболее проблемные и
массовые государственные услуги (например, обмен или получение водительских
прав)."Нам важно
понять, насколько граждан устраивают услуги и качество их оказания, которые они
получают в МФЦ", – отметила Ирина Яровая. Поэтому, проверяя качество работы
региональных МФЦ, представители "ЕР" не ограничатся официальными отчетами, а
проведет опросы населения. Многофункциональные центры должны работать
оперативно и эффективно, подчеркнула вице-спикер Госдумы.В первый день
работы Съезда партии "Единая Россия", на семи дискуссионных площадках, партия
подводит основные итоги реализации своей предвыборной программы и обсуждает
задачи "Единой России" на 2017 год.
Источник:
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