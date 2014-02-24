"ЕР" разберется с завышенными тарифами на общедомовые нужды
13 февраля 2017, понедельник, 19:16 – ИА СОЧИ-24
"ЕР" разберется с завышенными тарифами на общедомовые нужды
"Единая Россия" в рамках своего партийного проекта "Школа грамотного потребителя" запускает региональный мониторинг, направленный на выявление случаев превышения расходов граждан на общедомовые нужды (ОДН). Итоги проверки будут обнародованы в начале марта и направлены в Минстрой РФ. Как отметил первый зампред думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин, в случае, если у жильцов дома установлен счетчик, то оплата за ОДН должна производиться, строго исходя из его показаний. Если же счетчика нет, то тарифы не должны превышать сумму, утвержденную в том или ином регионе. Тем не менее, отмечает Сидякин, в ходе мониторинга, проведенного совместно с жилищными инспекциями, было выявлено, что в ряде регионов этот норматив превышен. "Мы будем максимально жестко реагировать на подобные нарушения – обращаться в жилинспекции и в прокуратуру", – сказал парламентарий, отметив при этом, что тарифы на ОДН будут в ближайшее время обсуждаться с замминистра строительства и ЖКХ Андреем Чибисом. В свою очередь, руководитель ЦИК "Единой России" Владимир Бурматов отметил, что высокие платежи за ОДН являются одним из самых распространенных вопросов, по которым граждане обращаются в общественные приемные партии. "Учитывая постоянный рост количества таких обращений и жалоб, "Единая Россия" намерена в рамках ближайшей региональной недели провести мониторинг жалоб и обращений граждан, обобщить и проанализировать претензии к платежам по ОДН", – заявил Бурматов. При этом он не исключает, что результаты региональных проверок могут стать основой для пересмотра законодательной базы в этой области. Ранее в соответствии с принятым правительством постановлением "О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в МКД" был установлен новый порядок расчета тарифов на оплату ОДН. Предполагалось, что это приведет к снижению платежей. Однако, согласно полученным гражданами квитанциям за январь 2017 года, платежи лишь увеличились.
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