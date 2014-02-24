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"ЕР" возьмет на контроль создание дополнительных мест в школах
21 января 2017, суббота, 14:01 – ИА СОЧИ-24
Проблема
нехватки мест в общеобразовательных учреждениях – одна из важнейших в сфере
образования. Для ее решения "Единая Россия" инициировала проект строительства
новых школ. Бюджетом на его реализацию выделены десятки миллиардов рублей,
рассказал член генсовета партии, председатель комитета Госдумы по образованию и
науке Вячеслав Никонов."Уже в 2016
году по инициативе партии "Единая Россия" ее поправками в федеральный бюджет
предусмотрены 25 миллиардов рублей для старта этой масштабной программы,
которая должна обеспечить всех наших учащихся возможностью учиться в одну
смену", – заявил парламентарий."ЕР" в своей
программе уделяет существенное внимание проблеме доступности школьного
образования. Цель проекта – создание новых школьных мест, удовлетворяющих
современным требованиям, за счет капитального ремонта и реконструкции
действующих школ. Кроме того, планируется строительство новых школ с
одновременным оснащением новых школьных мест самым современным
учебно-лабораторным оборудованием. В итоге образовательные учреждения должны
перейти на односменный режим работы, а вторая половина дня будет заполнена развивающими
занятиями.Партия
"Единая Россия" в 2017 году обеспечит контроль за реализацией программы по
введению дополнительных мест в школах, целевым и эффективным расходованием
бюджетных средств, выделенным на эти цели. Об этом в ходе дискуссионной
площадки "Умная сила и культурное лидерство" в рамках работы первого дня XVI
Съезда партии "Единая Россия" заявил Вячеслав
Никонов подчеркнул: задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным,
должна быть решена в течение десяти лет – так что программа будет расти и развиваться.XVI
съезд партии "Единая
Россия" начал свою работу в Москве 21 января.
Источник:
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