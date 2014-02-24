

Когда Трампу ждать звонка Путина сегодня, 14:31 "Мы ожидаем, что в ближайшие дни президент Путин позвонит президенту Трампу и поздравит его со вступлением в должность", – цитирует "Вести.Ру" пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова..»

Россия оставит "Искандеры" в Калининграде сегодня, 14:31 Отвечая на вопрос корреспондентов "Би-би-си" о возможности отвода установок системы "Искандер" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что сделано это не будет..»

Жуков указал направление экономике сегодня, 14:30 Перед "Единой Россией" стоят три основные задачи в сфере экономики. Работать над ними предстоит совместно с экспертным и бизнес-сообществом, отметил вице-спикер Госдумы, член Высшего совета "ЕР" Александр Жуков...»

"ЕР" возьмет на контроль создание дополнительных мест в школах сегодня, 14:01 Эффективность расходования бюджетных средств, выделенных на программу по введению дополнительных мест в школах, возьмет на контроль "Единая Россия". Речь об этом шла на дискуссионной площадке "Умная сила и культурное лидерство" в рамках работы XVI съезда партии...»



Мир скорбит о смерти интернет-звезды Гейба сегодня, 13:59 В Сети скорбят о смерти пса Гейба, который стал героем множества шуточных роликов и успел приобрести славу настоящей интернет-звезды. Популярностью он обязан своим хозяевам, которые записали ролик со своим питомцем для друзей и выложили его на просторы всемирной паутины...»

"ЕР" проверит работу центров госуслуг сегодня, 13:30 "Единая Россия" оценит качество работы многофункциональных центров не только на основе официальных отчетов, но и опросов населения. Вопрос улучшения деятельности МФЦ – один из приоритетных в программе партии, напомнила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая...»

Песков об экстрадиции Сноудена сегодня, 13:29 Американские СМИ продолжают интересоваться судьбой бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, который был вынужден спасаться от преследования со стороны властей и нашел безопасное убежище в России..»

Трамп отменил наследие Обамы сегодня, 13:29 Одним из своих первых указов после официального вступления в должность 45-й президент США Дональд Трамп подписал указ, который "облегчит бремя Obamacare" – реформы здравоохранения, начатой его предшественником Бараком Обамой..»