Эрдоган ввел огромные пошлины на российские продукты
27 марта 2017, понедельник, 08:30 – СОЧИ-24
Эрдоган ввел огромные пошлины на российские продукты
Министерство сельского хозяйства получило официальные документы о введении Турцией пошлин на ввоз российской продукции. По некоторым категориям сборы составляют 130%. Турецкие пошлины на российскую сельскохозяйственную продукцию начали действовать в середине марта. Согласно официальным данным, Анкара обложила сборами и бобовые, о чем раньше не сообщалось.Также выяснилось, что пошлиной в 130% будут облагаться только пшеница и кукуруза. За ввоз риса придется заплатить налог в 45%, подсолнечного масла – 36%, шрота подсолнечника – 13,5%, бобовых – 9,7%, пишет газета "Известия".В Министерстве сельского хозяйства и сельских дел Турции комментировать ситуацию отказались. "О дальнейших планах никаких заявлений делать не намерены", – подчеркнули в ведомстве.Напомним, что в марте Россия была исключена из списка государств, ввозящих продукцию в Турцию без пошлин. Предполагалось, что сбор в размере 130% будет действовать на весь импорт сельскохозяйственной продукции из нашей страны.Специалисты уверены, что эта мера негативно отразится на экономике Турции. "Они рубят сук, на котором сидят. Из нашего зерна они делают муку. Теперь им придется покупать пшеницу дороже, чем у нас, придется переплачивать", – отметил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
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