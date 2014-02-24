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Эрдоган ввел огромные пошлины на российские продукты

27 марта 2017, понедельник, 08:30 – СОЧИ-24

Эрдоган ввел огромные пошлины на российские продукты
Эрдоган ввел огромные пошлины на российские продукты
Министерство сельского хозяйства получило официальные документы о введении Турцией пошлин на ввоз российской продукции. По некоторым категориям сборы составляют 130%.
Турецкие пошлины на российскую сельскохозяйственную продукцию начали действовать в середине марта. Согласно официальным данным, Анкара обложила сборами и бобовые, о чем раньше не сообщалось.Также выяснилось, что пошлиной в 130% будут облагаться только пшеница и кукуруза. За ввоз риса придется заплатить налог в 45%, подсолнечного масла – 36%, шрота подсолнечника – 13,5%, бобовых – 9,7%, пишет газета "Известия".В Министерстве сельского хозяйства и сельских дел Турции комментировать ситуацию отказались. "О дальнейших планах никаких заявлений делать не намерены", – подчеркнули в ведомстве.Напомним, что в марте Россия была исключена из списка государств, ввозящих продукцию в Турцию без пошлин. Предполагалось, что сбор в размере 130% будет действовать на весь импорт сельскохозяйственной продукции из нашей страны.Специалисты уверены, что эта мера негативно отразится на экономике Турции. "Они рубят сук, на котором сидят. Из нашего зерна они делают муку. Теперь им придется покупать пшеницу дороже, чем у нас, придется переплачивать", – отметил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт предложил проводить совместные конференции европейских парламентариев и членов Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) по главным угрозам современности. Эта идея российской стороной уже поддержана, сообщил спикер Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин...»

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Удивительно, что на месте убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова первыми оказались люди президента Украины Петра Порошенко – журналисты принадлежащего ему "5 канала". Как выяснилось, они проезжали мимо отеля "Премьер-Палац" аккурат во время стрельбы...»

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Киев обвинил Белый дом в срыве встречи Порошенко и Трампа

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что дата встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа до сих пор не определена. По его словам, переговоры должны были состояться в конце февраля, но помешали "непростые процессы" в Белом доме...»

сегодня, 10:58
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Следственный комитет России продолжает разбираться в громком деле ангарского маньяка Михаила Попкова..»

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