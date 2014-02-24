Эрдогана попросили заткнуться

13 марта 2017, понедельник, 17:44 – ИА СОЧИ-24



Эрдогана попросили заткнуться

Анкару призвали воздержаться от "излишних заявлений" в адрес Нидерландов. Комиссары ЕС рекомендовали Эрдогану не нагнетать и без того непростую обстановку.Совместное заявление опубликовали глава дипломатии ЕСФедерика Могерини и комиссар по расширению Евросоюза Йоханнес Хан. По мнениюпредставителей ЕС, возникший скандал Турции с Нидерландами – не повод длярезких заявлений, которые могут еще более обострить ситуацию, передает RT.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сравнил голландцев снацистами, потребовал извинений и пообещал принять самые жесткие меры вотношении Нидерландов. Поводом стал разгоревшийся дипломатический скандал: Гаагазапретила турецким политикам выступать на митингах на своей территории. Многочисленная турецкая диаспора в Нидерландах ожидалаприбытия спикеров, которые намеревались агитировать в поддержку конституционнойреформы в Турции. Однако голландские власти 11 марта отказались выдаватьразрешение на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. В тот же день с намерением выступить перед турецкойдиаспорой в Нидерланды из Германии прибыла министр по делам семьи и социальнойполитики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя. Однако ей не дали покинуть территориюконсульства в Роттердаме, объявили "нежелательным иностранцем" исопроводили обратно к немецкой границе.13 марта министр Турции по вопросам ЕС Омер Челик заявил,что Анкара намерена ввести санкции в отношении Гааги. Кие именно шаги можетпредпринять Турция, министр не уточнил. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, чтоТурция и Нидерланды должны выражать уважение друг к другу и проявлять сдержанность.Он подчеркнул, что в условиях дипломатического конфликта необходимососредоточиться на объединяющих факторах.В свою очередь, Россия призвала Брюссель и Анкару ксдержанности. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Турция иНидерланды не нуждаются в посредниках при урегулировании напряженности.Тем временем группа демонстрантов в Турции перепутала флагии вместо нидерландского знамени сожгла французское. Участники акции выступилипротив отказа правительства Нидерландов пропустить в страну турецких чиновников.Они облили флаг горючей жидкостью и подожгли. RT уточняет, чтофлаг Франции состоит из трех вертикальных полос – синей, белой и красной, а флагеНидерландов – синяя, белая и красная горизонтальные полосы, которые идут снизувверх.

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