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Эрдогана попросили заткнуться
13 марта 2017, понедельник, 17:44 – ИА СОЧИ-24
Совместное заявление опубликовали глава дипломатии ЕС
Федерика Могерини и комиссар по расширению Евросоюза Йоханнес Хан. По мнению
представителей ЕС, возникший скандал Турции с Нидерландами – не повод для
резких заявлений, которые могут еще более обострить ситуацию, передает RT.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сравнил голландцев с
нацистами, потребовал извинений и пообещал принять самые жесткие меры в
отношении Нидерландов. Поводом стал разгоревшийся дипломатический скандал: Гаага
запретила турецким политикам выступать на митингах на своей территории. Многочисленная турецкая диаспора в Нидерландах ожидала
прибытия спикеров, которые намеревались агитировать в поддержку конституционной
реформы в Турции. Однако голландские власти 11 марта отказались выдавать
разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. В тот же день с намерением выступить перед турецкой
диаспорой в Нидерланды из Германии прибыла министр по делам семьи и социальной
политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя. Однако ей не дали покинуть территорию
консульства в Роттердаме, объявили "нежелательным иностранцем" и
сопроводили обратно к немецкой границе.13 марта министр Турции по вопросам ЕС Омер Челик заявил,
что Анкара намерена ввести санкции в отношении Гааги. Кие именно шаги может
предпринять Турция, министр не уточнил. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что
Турция и Нидерланды должны выражать уважение друг к другу и проявлять сдержанность.
Он подчеркнул, что в условиях дипломатического конфликта необходимо
сосредоточиться на объединяющих факторах.В свою очередь, Россия призвала Брюссель и Анкару к
сдержанности. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Турция и
Нидерланды не нуждаются в посредниках при урегулировании напряженности.Тем временем группа демонстрантов в Турции перепутала флаги
и вместо нидерландского знамени сожгла французское. Участники акции выступили
против отказа правительства Нидерландов пропустить в страну турецких чиновников.
Они облили флаг горючей жидкостью и подожгли. RT уточняет, что
флаг Франции состоит из трех вертикальных полос – синей, белой и красной, а флаге
Нидерландов – синяя, белая и красная горизонтальные полосы, которые идут снизу
вверх.
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