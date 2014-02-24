Эрнст запретил Диане Шурыгиной говорить

4 марта 2017, суббота, 15:43 – ИА СОЧИ-24



Эрнст запретил Диане Шурыгиной говорить

"Первый канал", который возглавляет Константин Эрнст, запретил семье скандально известной Дианы Шурыгиной общаться с прессой. Тем не менее, репортерам удалось встретиться с тетей девочки Ириной Левановой.Не удивительно, что Эрнст запретил Шурыгиным даватьинтервью, ведь история Дианы принесла "Первому каналу" бешенные рейтинги. Эфирпрограммы "Пусть говорят" собрал у экранов рекордное количествозрителей, обогнав по просмотрам даже выпуски новостей.Несмотря на запрет, мать девочки Наталья Шурыгина самапосоветовала журналистам поговорить с тетей Дианы. "Нам самим запрещено даватьинтервью. Мы подписали контракт с "Первым каналом", но вы можете поговорить смоей сестрой. Она знает, как все происходило", – сказала Наталья.Оказалось, что Ирина Леванова действительно очень хорошознакома с историей Дианы. Она обо всем узнала первой. "Мне Наташа позвонила в три часа ночи. Плачет втрубку. Что случилось, спрашиваю. Она: "Диану изнасиловали. Она сейчас с отцому следователя, а я тут в машине реву". Днем она рассказала подробности", -цитирует "Комсомольская правда" Леванову.По словам тети, на вечеринку Шурыгину позвала соседка. "Днемдевочки ушли, ближе к ночи Наташа стала звонить дочери, та не брала трубку.Потом сама перезвонила: "Мама, меня изнасиловали, забери меня". Адреса домаДиана не знала, тогда трубку взял Саша Рухлин, который в этот момент был рядоми продиктовал адрес", – вспоминает подробности истории Ирина.Слухи о том, что ситуацию подстроила семья Шурыгиных, чтобы получитьденьги с Семенова, возмутили Леванову. "Да если бы Дианка наврала, то она бысебя уже выдала. Она не умеет ничего скрывать. Она очень эмоциональна. Почтигод прошел, а она так и стоит на своем – он насильник", – отметилиродственница.При этом инициаторами программы были сами Семеновы. "Они написалиписьмо с просьбой осветить их историю. Редакторы позвонили Алексею и пригласилина съемки. Они с Наташей сильно сомневались", – рассказала Ирина.Родители Дианы не решались принять участие в передаче,родственники также их отговаривали ехать в Москву. "И лишь Диана рвалась в бой,заявив – я поеду, потому что я права и мне нечего бояться. Съездила, получиласвою порцию ненависти. Но на вторую программу все равно отправилась. Мыудивились, а она в ответ – поеду и скажу им прямо, кто они там все такие", -сообщала тетя Шурыгиной.Рассказала Ирина и о том, кто начал травлю девочки. Пословам женщины, первой на Диану накинулась сестра Сергея. "Она была первымадминистратором группы поддержки Сергея Семенова. Группа была создана с еепомощью. В это же время во всех ульяновских интернет-сообществах появилисьзаголовки – "Секс-скандал в Ульяновске". Но основной поток грязи полился послевыхода первой программы "Пусть говорят", – считает Леванова.Сейчас семья живет в отеле за счет "Первого канала" и решает, каким быть дальше. Их никуда особо не выпускают, только на экскурсию по Москвесвозили. Когда Шурыгины пытались выйти в магазин всей семьей на них накинуласьтолпа. Люди просили дать автограф и сделать селфи."Вообще пройти невозможно было. Когда по одному вмагазин идут, то еще спокойно. А если вчетвером, то без вариантов. Отпоклонников отбоя нет. Даже с Лешей – папой Дианы фотографируются", -посетовала Ирина.Напомним,17-летняя Диана Шурыгина стала скандально известной после того, как появилась впрограмме "Пусть говорят". Девушка заявила, что в прошлом году былаизнасилована на вечеринке в загородном доме 21-летним юношей. Но ни телезрители,ни гости в студии не увидели в раскованной и сексуальной Диане жертву. Многиерешили, что она просто ищет способ пропиарить себя и заработать денег.

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