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Эрнст запретил Диане Шурыгиной говорить
4 марта 2017, суббота, 15:43 – ИА СОЧИ-24
Не удивительно, что Эрнст запретил Шурыгиным давать
интервью, ведь история Дианы принесла "Первому каналу" бешенные рейтинги. Эфир
программы "Пусть говорят" собрал у экранов рекордное количество
зрителей, обогнав по просмотрам даже выпуски новостей.
Несмотря на запрет, мать девочки Наталья Шурыгина сама
посоветовала журналистам поговорить с тетей Дианы. "Нам самим запрещено давать
интервью. Мы подписали контракт с "Первым каналом", но вы можете поговорить с
моей сестрой. Она знает, как все происходило", – сказала Наталья.
Оказалось, что Ирина Леванова действительно очень хорошо
знакома с историей Дианы. Она обо всем узнала первой. "Мне Наташа позвонила в три часа ночи. Плачет в
трубку. Что случилось, спрашиваю. Она: "Диану изнасиловали. Она сейчас с отцом
у следователя, а я тут в машине реву". Днем она рассказала подробности", -
цитирует "Комсомольская правда" Леванову.
По словам тети, на вечеринку Шурыгину позвала соседка. "Днем
девочки ушли, ближе к ночи Наташа стала звонить дочери, та не брала трубку.
Потом сама перезвонила: "Мама, меня изнасиловали, забери меня". Адреса дома
Диана не знала, тогда трубку взял Саша Рухлин, который в этот момент был рядом
и продиктовал адрес", – вспоминает подробности истории Ирина.
Слухи о том, что ситуацию подстроила семья Шурыгиных, чтобы получить
деньги с Семенова, возмутили Леванову. "Да если бы Дианка наврала, то она бы
себя уже выдала. Она не умеет ничего скрывать. Она очень эмоциональна. Почти
год прошел, а она так и стоит на своем – он насильник", – отметили
родственница.
При этом инициаторами программы были сами Семеновы. "Они написали
письмо с просьбой осветить их историю. Редакторы позвонили Алексею и пригласили
на съемки. Они с Наташей сильно сомневались", – рассказала Ирина.
Родители Дианы не решались принять участие в передаче,
родственники также их отговаривали ехать в Москву. "И лишь Диана рвалась в бой,
заявив – я поеду, потому что я права и мне нечего бояться. Съездила, получила
свою порцию ненависти. Но на вторую программу все равно отправилась. Мы
удивились, а она в ответ – поеду и скажу им прямо, кто они там все такие", -
сообщала тетя Шурыгиной.
Рассказала Ирина и о том, кто начал травлю девочки. По
словам женщины, первой на Диану накинулась сестра Сергея. "Она была первым
администратором группы поддержки Сергея Семенова. Группа была создана с ее
помощью. В это же время во всех ульяновских интернет-сообществах появились
заголовки – "Секс-скандал в Ульяновске". Но основной поток грязи полился после
выхода первой программы "Пусть говорят", – считает Леванова.
Сейчас семья живет в отеле за счет "Первого канала" и решает, как
им быть дальше. Их никуда особо не выпускают, только на экскурсию по Москве
свозили. Когда Шурыгины пытались выйти в магазин всей семьей на них накинулась
толпа. Люди просили дать автограф и сделать селфи.
"Вообще пройти невозможно было. Когда по одному в
магазин идут, то еще спокойно. А если вчетвером, то без вариантов. От
поклонников отбоя нет. Даже с Лешей – папой Дианы фотографируются", -
посетовала Ирина.
Напомним,
17-летняя Диана Шурыгина стала скандально известной после того, как появилась в
программе "Пусть говорят". Девушка заявила, что в прошлом году была
изнасилована на вечеринке в загородном доме 21-летним юношей. Но ни телезрители,
ни гости в студии не увидели в раскованной и сексуальной Диане жертву. Многие
решили, что она просто ищет способ пропиарить себя и заработать денег.
Источник:
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