Эротические фото морских пехотинцев США попали в Сеть
6 марта 2017, понедельник, 09:29 – ИА СОЧИ-24
Эротические фото морских пехотинцев США попали в Сеть
"Голый" скандал разразился в Корпусе морской пехоты США. Кто-то из военных опубликовал в соцсети эротические фотографии коллег-женщин, ведется расследование. Морские пехотинцы подозреваются в размещении интимных снимков в закрытой группе в Facebook, на которую подписаны около 30 тысяч пользователей, сообщает Marine Corps Times. В это сообщество в основном входят американские и британские морпехи, а также ветераны.Инцидент вызвал скандал в Пентагоне: распространение подобных фото может косвенно стимулировать сексуальное насилие в рядах военных. Руководство корпуса начало внутреннюю проверку с целью выяснить, кто именно выложил в Сеть интимные снимки коллег. Для чего женщины позировали на камеру, пока тоже загадка.Главный генерал морской пехоты Роберт Неллер осудил такое поведение. "Успех нашей морской пехоты основан на взаимном доверии и уважении. Я ожидаю, что каждый морской пехотинец будет демонстрировать высокую целостность и лояльность по отношению к коллегам как во время исполнения служебных обязанностей, так и в интернете", – заявил он.
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Президент Республики Сербской (РС, государственное образование на территории Боснии и Герцеговины (БиГ). – Прим. ред.) Милорад Додик назвал крымский вопрос решенным. Он отметил, что "волю народа надо уважать"...»
Не исключено, что торговая блокада в Донбассе отрицательно скажется не только на экономике Украины, но и на бизнесе российских предпринимателей. В частности, из-за военного конфликта миллиардер Роман Абрамович может не продать свой завод...»
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