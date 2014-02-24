ЕС накормил Украину новыми обещаниями

9 февраля 2017, четверг, 16:13 – ИА СОЧИ-24



ЕС накормил Украину новыми обещаниями

В Киеве надеются, что Евросоюз откроет двери для граждан Украины 12 июня 2017 года. Во всяком случае, эту дату введения безвизового режима для Незалежной озвучил брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.Европарламент уже проголосовал за отмену визового режима сГрузией. Правда пока граждане этой страны не получили право на работу вгосударствах ЕС. Теперь очередь за Украиной – именно в таком порядкеанонсировалось введение безвиза. Для Петра Порошенко это принципиальныйвопрос и одна из главных внешнеполитических задач, он уже давно бьется заоблегченный доступ граждан своей страны в Европу.На Украине уверены, что процесс получения безвизового режимасо странами Европейского союза приближается к финалу. Но на самом деле это нетак. Вопрос о безвизе для украинцев появился на повестке дня еще в 2008 году,во времена президентства Виктора Ющенко. Нынешнее руководство Украины, пришедшеек власти в 2014 году на волне Евромайдана, начало продвижениебезвизового режима сразу же, как закрепилось в кабинетах. Успешное решение этого вопроса позиционируется как главное завоевание европейского выбора страны, но толькопроцесс этот затянулся из-за того, что не все страны ЕС готовы открыть своидвери украинцам.Препятствий этому несколько, и главное из них – сложная ситуацияс мигрантами в Европе. Волны сирийских беженцев, захлестывающие европейскийконтинент, серьезно осложнили положение дел в вопросах безопасности и борьбы стерроризмом. Кроме того, статус Украины остается достаточно спорным из-занепростой ситуации с самопровозглашенными республиками на юго-востоке страны. Атам, как известно, в конце января – начале февраля резко обострилась обстановка:украинская армия пошла в наступление практически по всей линии разграничения.В любом случае, даже если информация бельгийского журналистаиз "Радио Свобода" о введении безвизового режима для Украины неокажется очередной уткой, условия этого послабления, с большой долейвероятности, окажутся не такими радужными, как их представляют в Киеве.

СОЧИ 24