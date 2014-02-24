ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

ЕС накормил Украину новыми обещаниями

9 февраля 2017, четверг, 16:13 – ИА СОЧИ-24

ЕС накормил Украину новыми обещаниями
ЕС накормил Украину новыми обещаниями
В Киеве надеются, что Евросоюз откроет двери для граждан Украины 12 июня 2017 года. Во всяком случае, эту дату введения безвизового режима для Незалежной озвучил брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
Европарламент уже проголосовал за отмену визового режима с
Грузией. Правда пока граждане этой страны не получили право на работу в
государствах ЕС. Теперь очередь за Украиной – именно в таком порядке
анонсировалось введение безвиза. Для Петра Порошенко это принципиальный
вопрос и одна из главных внешнеполитических задач, он уже давно бьется за
облегченный доступ граждан своей страны в Европу.
На Украине уверены, что процесс получения безвизового режима
со странами Европейского союза приближается к финалу. Но на самом деле это не
так. Вопрос о безвизе для украинцев появился на повестке дня еще в 2008 году,
во времена президентства Виктора Ющенко. Нынешнее руководство Украины, пришедшее
к власти в 2014 году на волне Евромайдана, начало продвижение
безвизового режима сразу же, как закрепилось в кабинетах. Успешное решение этого вопроса позиционируется как главное завоевание европейского выбора страны, но только
процесс этот затянулся из-за того, что не все страны ЕС готовы открыть свои
двери украинцам.
Препятствий этому несколько, и главное из них – сложная ситуация
с мигрантами в Европе. Волны сирийских беженцев, захлестывающие европейский
континент, серьезно осложнили положение дел в вопросах безопасности и борьбы с
терроризмом. Кроме того, статус Украины остается достаточно спорным из-за
непростой ситуации с самопровозглашенными республиками на юго-востоке страны. А
там, как известно, в конце января – начале февраля резко обострилась обстановка:
украинская армия пошла в наступление практически по всей линии разграничения.В любом случае, даже если информация бельгийского журналиста
из "Радио Свобода" о введении безвизового режима для Украины не
окажется очередной уткой, условия этого послабления, с большой долей
вероятности, окажутся не такими радужными, как их представляют в Киеве.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 22:16
В России планируют ввести налог на пенсию

Центробанк планирует ввести налог на бюджетные выплаты пенсионерам через платежную систему "Мир". При этом указанная банковская система может стать единственным способом получения соцвыплат...»

сегодня, 21:28
Опоздавший пассажир избил менеджера "Победы"

Опоздавший к вылету пассажир рейса DP413 Москва-Челябинск избил сотрудника авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково. Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 февраля...»

сегодня, 21:28
На юге Филиппин произошло землетрясение

В районе острова Минданао на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,7, передают "Аргументы и Факты"..»

сегодня, 21:16
В России прикрыли сеть украинских наркодилеров

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность международного наркосиндиката "ХимПром". Годовой оборот сети составлял более двух миллиардов рублей...»

сегодня, 21:15
Траволте разрешили и запретили убивать людей

Американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви Саентологии артист Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В свою очередь, политик Михаил Маркелов отметил верховенство закона над внутренними разрешениями каких-либо организаций...»

сегодня, 21:01
Двое полицейских присвоили вещдоков на миллиард

В конце 2016 года сотрудники УБЭП УМВД по Калининградской области изъяли продукцию "Балтийской табачной фабрики" на почти миллиард рублей, передает сайт "Комсомольская правда"..»

сегодня, 20:59
Предвыборный ролик Ле Пен взорвал Сеть (видео)

Больше похожий на трейлер голливудского фильма предвыборный ролик кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен стал хитом в интернете. За несколько дней видео, в котором политик заявляет о своих целях на посту главы государства, посмотрели почти полмиллиона человек...»

сегодня, 20:46
Россиянка рвет блузки пышной грудью

Онлайн-модель из Санкт-Петербурга Саманта Ли поразила пользователей Сети своими необычными способностями. Благодаря объемной груди девушка может разорвать блузку, не притрагиваясь к ней руками...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 22:16
В России планируют ввести налог на пенсию

Центробанк планирует ввести налог на бюджетные выплаты пенсионерам через платежную систему "Мир". При этом указанная банковская система может стать единственным способом получения соцвыплат...»

сегодня, 21:28
Опоздавший пассажир избил менеджера "Победы"

Опоздавший к вылету пассажир рейса DP413 Москва-Челябинск избил сотрудника авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково. Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 февраля...»

сегодня, 21:28
На юге Филиппин произошло землетрясение

В районе острова Минданао на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,7, передают "Аргументы и Факты"..»

сегодня, 21:16
В России прикрыли сеть украинских наркодилеров

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность международного наркосиндиката "ХимПром". Годовой оборот сети составлял более двух миллиардов рублей...»

сегодня, 21:15
Траволте разрешили и запретили убивать людей

Американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви Саентологии артист Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В свою очередь, политик Михаил Маркелов отметил верховенство закона над внутренними разрешениями каких-либо организаций...»

сегодня, 21:01
Двое полицейских присвоили вещдоков на миллиард

В конце 2016 года сотрудники УБЭП УМВД по Калининградской области изъяли продукцию "Балтийской табачной фабрики" на почти миллиард рублей, передает сайт "Комсомольская правда"..»

сегодня, 20:59
Предвыборный ролик Ле Пен взорвал Сеть (видео)

Больше похожий на трейлер голливудского фильма предвыборный ролик кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен стал хитом в интернете. За несколько дней видео, в котором политик заявляет о своих целях на посту главы государства, посмотрели почти полмиллиона человек...»

сегодня, 20:46
Россиянка рвет блузки пышной грудью

Онлайн-модель из Санкт-Петербурга Саманта Ли поразила пользователей Сети своими необычными способностями. Благодаря объемной груди девушка может разорвать блузку, не притрагиваясь к ней руками...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.