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ЕС накормил Украину новыми обещаниями
9 февраля 2017, четверг, 16:13 – ИА СОЧИ-24
Европарламент уже проголосовал за отмену визового режима с
Грузией. Правда пока граждане этой страны не получили право на работу в
государствах ЕС. Теперь очередь за Украиной – именно в таком порядке
анонсировалось введение безвиза. Для Петра Порошенко это принципиальный
вопрос и одна из главных внешнеполитических задач, он уже давно бьется за
облегченный доступ граждан своей страны в Европу.
На Украине уверены, что процесс получения безвизового режима
со странами Европейского союза приближается к финалу. Но на самом деле это не
так. Вопрос о безвизе для украинцев появился на повестке дня еще в 2008 году,
во времена президентства Виктора Ющенко. Нынешнее руководство Украины, пришедшее
к власти в 2014 году на волне Евромайдана, начало продвижение
безвизового режима сразу же, как закрепилось в кабинетах. Успешное решение этого вопроса позиционируется как главное завоевание европейского выбора страны, но только
процесс этот затянулся из-за того, что не все страны ЕС готовы открыть свои
двери украинцам.
Препятствий этому несколько, и главное из них – сложная ситуация
с мигрантами в Европе. Волны сирийских беженцев, захлестывающие европейский
континент, серьезно осложнили положение дел в вопросах безопасности и борьбы с
терроризмом. Кроме того, статус Украины остается достаточно спорным из-за
непростой ситуации с самопровозглашенными республиками на юго-востоке страны. А
там, как известно, в конце января – начале февраля резко обострилась обстановка:
украинская армия пошла в наступление практически по всей линии разграничения.В любом случае, даже если информация бельгийского журналиста
из "Радио Свобода" о введении безвизового режима для Украины не
окажется очередной уткой, условия этого послабления, с большой долей
вероятности, окажутся не такими радужными, как их представляют в Киеве.
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