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ЕС обвинил Россию в крахе европейской демократии
30 марта 2017, четверг, 15:01 – СОЧИ-24
Россия ведет "необъявленную войну против либеральных
ценностей" Европы, сказано в документе, принятом Европейской народной
партией (ЕНП) в Валлетте. Резолюция так и называется "Российская
дезинформация подрывает западную демократию".
Европолитики считают неприемлемыми "непрекращающиеся и
скрупулезные усилия России по искажению фактов", "стимулирование
недоверия к демократическому процессу" и "вмешательство в выборы на
Западе". "Российская пропаганда, дезинформация и поддержка
антиевропейских политических сил", как выяснилось, подрывают не только европейский
проект, но и трансатлантическое сотрудничество, и западные демократии в целом -
в плане "либеральных ценностей, политической независимости и
суверенитета".
Как утверждают авторы резолюции, "киберугроза", исходящая от
Москвы, "намного превышает китайскую". Далее следуют рекомендации.
"Евросоюз должен разработать эффективную и детальную
стратегию немедленного и решительного противодействия российской информационной
войне. Чем скорее ЕС примирится с реальностью, с тем, что Кремль участвует в
необъявленной войне против либеральных ценностей, лежащих в основе мира и
процветания Европы, тем скорее он сможет найти правильные политические ответы",
– цитирует документ РИА Новости.
Днем ранее на конгрессе ЕНП выступал президент Украины. Петр
Порошенко заявил, что следующие несколько лет станут самыми важными для страны
и Евросоюза, при этом отметив, что Россия сделает все возможное, чтобы "столкнуть
ЕС с горы". По словам украинского лидера, Европе не удастся "стать
сильнее с тем, кто ставит Россию превыше всего".
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