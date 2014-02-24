ЕС обвинил Россию в крахе европейской демократии

30 марта 2017, четверг, 15:01 – СОЧИ-24



ЕС обвинил Россию в крахе европейской демократии

Западную демократию подрывает российская дезинформация. Съезд крупнейшей европейской партии на Мальте принял резолюцию об исходящей из Москвы "угрозе".Россия ведет "необъявленную войну против либеральныхценностей" Европы, сказано в документе, принятом Европейской народнойпартией (ЕНП) в Валлетте. Резолюция так и называется "Российскаядезинформация подрывает западную демократию".Европолитики считают неприемлемыми "непрекращающиеся искрупулезные усилия России по искажению фактов", "стимулированиенедоверия к демократическому процессу" и "вмешательство в выборы наЗападе". "Российская пропаганда, дезинформация и поддержкаантиевропейских политических сил", как выяснилось, подрывают не только европейскийпроект, но и трансатлантическое сотрудничество, и западные демократии в целом -в плане "либеральных ценностей, политической независимости исуверенитета".Как утверждают авторы резолюции, "киберугроза", исходящая отМосквы, "намного превышает китайскую". Далее следуют рекомендации."Евросоюз должен разработать эффективную и детальнуюстратегию немедленного и решительного противодействия российской информационнойвойне. Чем скорее ЕС примирится с реальностью, с тем, что Кремль участвует внеобъявленной войне против либеральных ценностей, лежащих в основе мира ипроцветания Европы, тем скорее он сможет найти правильные политические ответы",– цитирует документ РИА Новости.Днем ранее на конгрессе ЕНП выступал президент Украины. ПетрПорошенко заявил, что следующие несколько лет станут самыми важными для страныи Евросоюза, при этом отметив, что Россия сделает все возможное, чтобы "столкнутьЕС с горы". По словам украинского лидера, Европе не удастся "статьсильнее с тем, кто ставит Россию превыше всего".

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