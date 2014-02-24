ЕС требует от Сербии предать Россию

Президент Сербии Томислав Николич назвал основные требования для принятия страны в члены Евросоюза. По его словам, ЕС настаивает на признании независимости Косово и введении санкций против России. Сербский лидер отметил, что узнал об условиях евроинтеграции от комиссара по соседской политике и расширению ЕС Йоханнеса Хана. На совместной пресс-конференции в Белграде Томислав Николич рассказал, что для получения членства в международной организации власти обязаны заключить мирный договор с Метохией и Косово, что фактически является признанием независимости последнего региона.Глава Белграда заявил, что так как Сербия не является членом ЕС, то она и не обязана была принимать санкции против России. Однако сейчас эти два условия хоть и не стали официальной позицией организации, но ряд представителей Евросоюза дает не дает сомневаться в серьезности их намерений, сообщает телеканал РТС. "Это условия, о которых вы услышите уже завтра", – заявил Томислав Николич.Между тем президент Сербии посмертно наградил Виталия Чуркина орденом Сербского флага. "Пока у нас есть такие друзья в международной организации, я не боюсь, что Совет Безопасности признает независимость Косово или примет резолюции против Сербии", – сказал он. Напомним, ранее Белград неоднократно выступал за улучшение отношений с Россией. В частности, на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2016 году он поблагодарил его за "поддержку, которая оказывается Сербии в ее попытках встать на ноги и присоединиться к числу развитых стран".Также в беседе с тогда еще вице-президентом США Джозефом Байденом Томислав Николич пояснил, что страна намерена не выбирать какую-то одну сторону, а развивать полноценные отношения со всеми игроками на геополитической арене. "Мы связаны с Россией и связаны с США, в которых живет многочисленная сербская община", – отметил Николич.
Британский министр иностранных дел Борис Джонсон вновь стал звездой таблоидов благодаря своей неугасающей эксцентричности. На этот раз журналисты обратили внимание на причудливый наряд, в котором дипломат совершал утреннюю пробежку по зимнему Лондону...»
Социологический опрос, проведенный среди жителей США, показал, что российско-американские отношения начинают постепенно налаживаться. Так, процент респондентов, одобряющих политику Владимира Путина, достиг наивысшего показателя с 2003 года...»
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал о перспективах российско-белорусских экономических отношений. По мнению чиновника, попытки Минска манипулировать торговлей продуктами ничем серьезным Москве не грозят...»
Британский министр иностранных дел Борис Джонсон вновь стал звездой таблоидов благодаря своей неугасающей эксцентричности. На этот раз журналисты обратили внимание на причудливый наряд, в котором дипломат совершал утреннюю пробежку по зимнему Лондону...»
Социологический опрос, проведенный среди жителей США, показал, что российско-американские отношения начинают постепенно налаживаться. Так, процент респондентов, одобряющих политику Владимира Путина, достиг наивысшего показателя с 2003 года...»
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал о перспективах российско-белорусских экономических отношений. По мнению чиновника, попытки Минска манипулировать торговлей продуктами ничем серьезным Москве не грозят...»