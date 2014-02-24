ЕС требует от Сербии предать Россию

22 февраля 2017, среда, 09:28 – ИА СОЧИ-24



ЕС требует от Сербии предать Россию

Президент Сербии Томислав Николич назвал основные требования для принятия страны в члены Евросоюза. По его словам, ЕС настаивает на признании независимости Косово и введении санкций против России.Сербский лидер отметил, что узнал об условиях евроинтеграции откомиссара по соседской политике и расширению ЕС Йоханнеса Хана. На совместной пресс-конференции в Белграде Томислав Николич рассказал, что для получения членства в международной организации власти обязаны заключить мирный договор с Метохией и Косово, что фактически является признанием независимости последнего региона.Глава Белграда заявил, что так как Сербия не является членом ЕС, то она и не обязана была принимать санкции против России. Однако сейчас эти два условия хоть и не стали официальной позицией организации, но ряд представителей Евросоюза дает не дает сомневаться в серьезности их намерений, сообщает телеканал РТС. "Это условия, о которых вы услышите уже завтра", – заявил Томислав Николич.Между тем президент Сербии посмертно наградил Виталия Чуркина орденом Сербского флага. "Пока у нас есть такие друзья в международной организации, я не боюсь, что Совет Безопасности признает независимость Косово или примет резолюции против Сербии", – сказал он. Напомним, ранее Белград неоднократно выступал за улучшение отношений с Россией. В частности, на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2016 году он поблагодарил его за "поддержку, которая оказывается Сербии в ее попытках встать на ноги и присоединиться к числу развитых стран".Также в беседе с тогда еще вице-президентом США Джозефом Байденом Томислав Николич пояснил, что страна намерена не выбирать какую-то одну сторону, а развивать полноценные отношения со всеми игроками на геополитической арене. "Мы связаны с Россией и связаны с США, в которых живет многочисленная сербская община", – отметил Николич.

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