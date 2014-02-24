Европа сдалась "Северному потоку"

31 марта 2017, пятница, 11:15 – СОЧИ-24



Европа сдалась "Северному потоку"

ЕС больше не намерен препятствовать строительству газопровода "Северный поток – 2". В Еврокомиссии заявили, что нет никаких юридических оснований для противодействия проекту.Брюссель, оказавшийся между двух огней в вопросеэнергоснабжения Европы, сдался напору логики и прагматизма. Еврокомиссияпризнается, что политические возражения в отношении строительства газопроводаиз России у нее найдутся. Но вот юридически проекту "Северный поток – 2"она ничего противопоставить не может."Находясь под давлением со стороны властей примернодесятка государств во главе с Польшей, ЕС пытался заблокировать проект"Северный поток – 2", предполагающий создание второго газопровода изРоссии в Германию и позволяющий двукратно увеличить возможности энергетическойгоскомпании "Газпром" осуществлять экспорт через Балтийское море. Теперьже вместо этого предлагает договориться с Москвой о том, как снятьобеспокоенность в сфере безопасности некоторых входящих в союз стран", -пишет американская The Wall Street Journal. Опубликованное ранее в СМИ письмо Еврокомиссии министрамэнергетики Швеции и Дании означает "завершение давнего спора о том, могутли опасения политического характера в ЕС быть переведены в плоскость подачисудебного иска против строительства "Северного потока – 2", отмечаетиздание. И приводит слова представителя Еврокомиссии Анны-Кайсы Итконен:"Нам не нравится "Северный поток – 2" в политическомотношении. Но у комиссии нет юридических оснований для противодействия проекту,так как правила ЕС не распространяются на морскую часть газопровода".Аналитики отмечают, что для ЕС в данном случае "на конузависимость от российских энергоносителей". В то же время проект позволяет России уменьшить риски от транзита по территории "охваченной насилием и нестабильностью" Украины. А Еврокомиссиятеперь будет стремиться получить от стран ЕС согласие на то, чтобы выступитьпосредником при заключении сделки с Россией, которая определит правовой режимдля "Северного потока – 2". Ввод "Северного потока – 2" намечен на конец 2019года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российскогопобережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток -27,5 миллиарда кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого"Северного потока", маршрут которого он в основном и повторяет.

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