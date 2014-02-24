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Европа сдалась "Северному потоку"
31 марта 2017, пятница, 11:15 – СОЧИ-24
Брюссель, оказавшийся между двух огней в вопросе
энергоснабжения Европы, сдался напору логики и прагматизма. Еврокомиссия
признается, что политические возражения в отношении строительства газопровода
из России у нее найдутся. Но вот юридически проекту "Северный поток – 2"
она ничего противопоставить не может."Находясь под давлением со стороны властей примерно
десятка государств во главе с Польшей, ЕС пытался заблокировать проект
"Северный поток – 2", предполагающий создание второго газопровода из
России в Германию и позволяющий двукратно увеличить возможности энергетической
госкомпании "Газпром" осуществлять экспорт через Балтийское море. Теперь
же вместо этого предлагает договориться с Москвой о том, как снять
обеспокоенность в сфере безопасности некоторых входящих в союз стран", -
пишет американская The Wall Street Journal. Опубликованное ранее в СМИ письмо Еврокомиссии министрам
энергетики Швеции и Дании означает "завершение давнего спора о том, могут
ли опасения политического характера в ЕС быть переведены в плоскость подачи
судебного иска против строительства "Северного потока – 2", отмечает
издание. И приводит слова представителя Еврокомиссии Анны-Кайсы Итконен:"Нам не нравится "Северный поток – 2" в политическом
отношении. Но у комиссии нет юридических оснований для противодействия проекту,
так как правила ЕС не распространяются на морскую часть газопровода".Аналитики отмечают, что для ЕС в данном случае "на кону
зависимость от российских энергоносителей". В то же время проект позволяет России уменьшить риски от транзита по территории "охваченной насилием и нестабильностью" Украины. А Еврокомиссия
теперь будет стремиться получить от стран ЕС согласие на то, чтобы выступить
посредником при заключении сделки с Россией, которая определит правовой режим
для "Северного потока – 2". Ввод "Северного потока – 2" намечен на конец 2019
года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского
побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток -
27,5 миллиарда кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого
"Северного потока", маршрут которого он в основном и повторяет.
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