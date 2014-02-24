Евросоюз бросил кость Порошенко

1 марта 2017, среда, 08:59 – ИА СОЧИ-24



Евросоюз бросил кость Порошенко

Европарламент и Совет Евросоюза согласовали отмену виз для украинцев, рассказали в пресс-службе ведомства. Для вступления изменений в силу требуется завершить еще ряд процедур.События на Майдане трехлетней давности начались на фоне обещаний обеспечить безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом. Многие вышедшие тогда на улицы для участия в массовых протестах верили, что заветная цель может быть достигнута в течение буквально недель. Однако шли годы, а обещания европейских политиков так и оставались обещаниями.Изредка, чтобы немного подбодрить украинскую власть или добиться от нее каких-либо определенных шагов, представители Евросоюза делали небольшие символические шаги, призванные показать, что работа над обеспечением безвизового режима все же ведется. Очередной такой "брошенной костью" стала новость о согласовании переговорщиками от Европарламента и Совета Евросоюза отмены виз для украинцев.После этого договоренность должна быть подтверждена в профильном комитете Европарламента, передает РИА Новости.. Затем нужно будет преодолеть еще одну процедуру – евродепутаты должны рассмотреть этот документ на пленарной сессии и передать на утверждение в Совет Евросоюза. Только после его одобрения изменения вступят в силу.Зато после этого все граждане Украины, у которых есть биометрические паспорта, смогут въезжать в ЕС на 90 дней в течение 180 дневного периода для деловых, туристических или семейных поездок. Для работы в европейских странах по-прежнему будет требоваться специальное разрешение.Примечательно, что условием для введение безвизового режима для граждан Украины было принятие нового механизма, позволяющего его приостанавливать. Соответствующий документ по-плану будет подписан 1 марта, а в силу вступит спустя 20 дней после своего опубликования в Официальном журнале Евросоюза.Все это не помешало президенту Украины Петру Порошенко расценить достигнутый результат как успех. "Формальный, но важный шаг на пути к долгожданному в Украине решению! Теперь слово за Европарламентом и Советом ЕС", – написал он на своей странице в Twitter. Напомним, благодаря обещаниям введения безвизового режима Евросоюзу удалось убедить украинских политиков подписать соглашение о зоне свободной торговли, которое обладает крайне сомнительной выгодой для местных производителей. По нему европейские страны увеличили экспорт на Украину на 2,575 миллиарда евро. "Отсутствие или сведение к минимуму таможенных и прочих барьеров создало все предпосылки для захвата украинского рынка европейскими производителями", заметил доктор экономических наук Валерий Абрамов.

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