Евросоюз бросил кость Порошенко

Европарламент и Совет Евросоюза согласовали отмену виз для украинцев, рассказали в пресс-службе ведомства. Для вступления изменений в силу требуется завершить еще ряд процедур. События на Майдане трехлетней давности начались на фоне обещаний обеспечить безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом. Многие вышедшие тогда на улицы для участия в массовых протестах верили, что заветная цель может быть достигнута в течение буквально недель. Однако шли годы, а обещания европейских политиков так и оставались обещаниями.Изредка, чтобы немного подбодрить украинскую власть или добиться от нее каких-либо определенных шагов, представители Евросоюза делали небольшие символические шаги, призванные показать, что работа над обеспечением безвизового режима все же ведется. Очередной такой "брошенной костью" стала новость о согласовании переговорщиками от Европарламента и Совета Евросоюза отмены виз для украинцев.После этого договоренность должна быть подтверждена в профильном комитете Европарламента, передает РИА Новости.. Затем нужно будет преодолеть еще одну процедуру – евродепутаты должны рассмотреть этот документ на пленарной сессии и передать на утверждение в Совет Евросоюза. Только после его одобрения изменения вступят в силу.Зато после этого все граждане Украины, у которых есть биометрические паспорта, смогут въезжать в ЕС на 90 дней в течение 180 дневного периода для деловых, туристических или семейных поездок. Для работы в европейских странах по-прежнему будет требоваться специальное разрешение.Примечательно, что условием для введение безвизового режима для граждан Украины было принятие нового механизма, позволяющего его приостанавливать. Соответствующий документ по-плану будет подписан 1 марта, а в силу вступит спустя 20 дней после своего опубликования в Официальном журнале Евросоюза.Все это не помешало президенту Украины Петру Порошенко расценить достигнутый результат как успех. "Формальный, но важный шаг на пути к долгожданному в Украине решению! Теперь слово за Европарламентом и Советом ЕС", – написал он на своей странице в Twitter. Напомним, благодаря обещаниям введения безвизового режима Евросоюзу удалось убедить украинских политиков подписать соглашение о зоне свободной торговли, которое обладает крайне сомнительной выгодой для местных производителей. По нему европейские страны увеличили экспорт на Украину на 2,575 миллиарда евро. "Отсутствие или сведение к минимуму таможенных и прочих барьеров создало все предпосылки для захвата украинского рынка европейскими производителями", заметил доктор экономических наук Валерий Абрамов.
Президента США Дональда Трампа критикуют за то, что он игнорирует угрозу со стороны России. В отличие от большинства американских политиков, глава Соединенных Штатов гораздо сильнее обеспокоен ядерным потенциалом Северной Кореи...»
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что бездомных собак необходимо усыплять. По его мнению, беспризорные животные опасны для жизни и здоровья людей...»
Бразильская феминистка Клаудиа де Марчи в расцвете лет решила променять карьеру юриста на работу в секс-индустрии. При чем, освоить новую профессию пышногрудая красотка решила не из-за финансовых проблем, а в поисках морального и сексуального удовлетворения...»
Творог по рекордно низкой закупочной цене появится с 1 марта в столичных молочно-раздаточных пунктах. Родителей, надо сказать, этот факт не особо радует. Эксперты сомневаются в том, что выигравший тендер производитель сможет обеспечить высокое качество продукта при столь низких затратах...»
Президента США Дональда Трампа критикуют за то, что он игнорирует угрозу со стороны России. В отличие от большинства американских политиков, глава Соединенных Штатов гораздо сильнее обеспокоен ядерным потенциалом Северной Кореи...»
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что бездомных собак необходимо усыплять. По его мнению, беспризорные животные опасны для жизни и здоровья людей...»
Бразильская феминистка Клаудиа де Марчи в расцвете лет решила променять карьеру юриста на работу в секс-индустрии. При чем, освоить новую профессию пышногрудая красотка решила не из-за финансовых проблем, а в поисках морального и сексуального удовлетворения...»
Творог по рекордно низкой закупочной цене появится с 1 марта в столичных молочно-раздаточных пунктах. Родителей, надо сказать, этот факт не особо радует. Эксперты сомневаются в том, что выигравший тендер производитель сможет обеспечить высокое качество продукта при столь низких затратах...»