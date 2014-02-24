Еж покусал москвичку и ее пятилетнего сына

В Москве еж искусал ребенка и его маму. Инцидент произошел в контактном зоопарке на территории парка "Сокольники", пишет "Московский комсомолец". Животное накинулось на пятилетнего мальчика, когда он взял ежа в руки. Мать попыталась спасти ребенка и выхватила животное из его рук. Однако зверек укусил и ее. Смотрителя рядом с ежиным вольером в момент нападения не было. В результате инцидента у ребенка на пальце образовался маленький синяк, а у его матери – небольшая царапина. Пострадавшие обратились к медикам. Еж на всякий случай помещен на десятидневный карантин. В свою очередь представитель зоопарка сообщил, что пострадавшие сфотографировали ежа со вспышкой, ослепив его. Кроме того, женщина и ее ребенок нарушили правила посещения. Они взяли в руки ежа без специальных варежек, которые лежали рядом с вольером.
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Сергей Неверов переизбран на должность секретаря Генерального совета "Единой России". А Вячеслав Володин вошел в состав бюро Высшего совета партии. XVI съезд "ЕР" во второй день своей работы занимался организационными вопросами...»
Россияне должны стать хозяевами в собственном доме, городе, стране. "Единая Россия" делает для этого все необходимое, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике. Александр Сидякин представил XVI съезду итоги работы дискуссионной площадки, которая так и называлась – "Быть хозяином в собственном доме". Нововведения, предложенные "ЕР", коснутся, прежде всего, программы расселения из аварийного жилья, долевого строительства, благоустройства городов и строительства дорог...»