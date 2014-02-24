ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Фанатка печенек Виктория Нуланд лишилась работы

26 января 2017, четверг, 10:16 – ИА СОЧИ-24

Фанатка печенек Виктория Нуланд лишилась работы
Фанатка печенек Виктория Нуланд лишилась работы
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд подала в отставку. Вместе с ней Госдепартамент покинули еще несколько чиновников.
Причины ухода Виктории Нуланд не сообщаются. Добровольно она покинула пост или под влиянием администрации президента Америки Дональда Трампа, пока не известно.По данным прессы, вакантную должность займет экс-посол США в Армении Джон Хефферн. В свое время он являлся замглавы американской миссии в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Примеру Виктории Нуланд последовали заместитель госсекретаря по административно-хозяйственным делам Патрик Кеннеди, помощники главы ведомства Джойс Барр и Мишель Бонд, сообщает
Associated Press. Госдеп покинул и помощник госсекретаря по дипломатической безопасности Грегори Старр. Он подал в отставку еще 20 января. Напомним, что Нуланд активно участвовала в событиях на Украине в 2013-2014 годах, в частности раздавала протестующим печенье во время Евромайдана. Позже она заявила, что делилась бутербродами, причем как с оппозицией, так и с бойцами спецподразделения "Беркут".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 11:59
Число пострадавших при массовой драке в Москве увеличилось

Стало известно, что после массовой драки, произошедшей на Страстном бульваре в центре Москвы, на лечение в столичные медицинские стационары были направлены шесть человек, передает РИА Новости..»

сегодня, 11:44
В Подмосковье студент умер в такси

В ночь на 26 января в Павловском Посаде умер 17-летний студент, сообщает Life.ru..»

сегодня, 11:31
Товары IKEA подешевеют на 40% для россиян

IKEA объявит о существенном снижении цен на продукцию в четверг, 26 января. Около 20% товаров шведского ритейлера подешевеют в среднем на 15-20%...»

сегодня, 11:31
Запад восхищен новым талантом Путина

Западные СМИ проявляют большой интерес к личности российского президента. На этот раз восхищение американских журналистов вызвало исполнение Владимиром Путиным песни "Четырнадцать минут до старта"...»

сегодня, 11:30
В Москве автобус вылетел на тротуар

Утром 25 января на северо-востоке Москвы возле метро "Медведково" пассажирский автобус занесло во время поворота – он вылетел с проезжей части на тротуар, сообщает Life.ru..»

сегодня, 11:16
Офицер Росгвардии умер от выстрела в голову на базе ОМОНа

При заступлении на дежурство старший лейтенант Росгвардии получил на базе ОМОНа в столичном районе Строгино табельный пистолет Макарова..»

сегодня, 11:14
Трамп заставит Мексику заплатить за строительство стены

Затраты на строительство стены на мексиканско-американской границе возьмет на себя Мехико, уверен Дональд Трамп. В конгрессе США подтвердили: у Америки есть способы заставить Мексику платить...»

сегодня, 10:58
Россиянам могут запретить нелепо называть детей

В думском комитете по госстроительству и законодательству рассматривают законопроект, запрещающий давать детям экстравагантные имена. Ранее депутаты признали документ целесообразным...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 11:59
Число пострадавших при массовой драке в Москве увеличилось

Стало известно, что после массовой драки, произошедшей на Страстном бульваре в центре Москвы, на лечение в столичные медицинские стационары были направлены шесть человек, передает РИА Новости..»

сегодня, 11:44
В Подмосковье студент умер в такси

В ночь на 26 января в Павловском Посаде умер 17-летний студент, сообщает Life.ru..»

сегодня, 11:31
Товары IKEA подешевеют на 40% для россиян

IKEA объявит о существенном снижении цен на продукцию в четверг, 26 января. Около 20% товаров шведского ритейлера подешевеют в среднем на 15-20%...»

сегодня, 11:31
Запад восхищен новым талантом Путина

Западные СМИ проявляют большой интерес к личности российского президента. На этот раз восхищение американских журналистов вызвало исполнение Владимиром Путиным песни "Четырнадцать минут до старта"...»

сегодня, 11:30
В Москве автобус вылетел на тротуар

Утром 25 января на северо-востоке Москвы возле метро "Медведково" пассажирский автобус занесло во время поворота – он вылетел с проезжей части на тротуар, сообщает Life.ru..»

сегодня, 11:16
Офицер Росгвардии умер от выстрела в голову на базе ОМОНа

При заступлении на дежурство старший лейтенант Росгвардии получил на базе ОМОНа в столичном районе Строгино табельный пистолет Макарова..»

сегодня, 11:14
Трамп заставит Мексику заплатить за строительство стены

Затраты на строительство стены на мексиканско-американской границе возьмет на себя Мехико, уверен Дональд Трамп. В конгрессе США подтвердили: у Америки есть способы заставить Мексику платить...»

сегодня, 10:58
Россиянам могут запретить нелепо называть детей

В думском комитете по госстроительству и законодательству рассматривают законопроект, запрещающий давать детям экстравагантные имена. Ранее депутаты признали документ целесообразным...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.