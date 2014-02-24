Фанатка печенек Виктория Нуланд лишилась работы

26 января 2017, четверг, 10:16 – ИА СОЧИ-24



Фанатка печенек Виктория Нуланд лишилась работы

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд подала в отставку. Вместе с ней Госдепартамент покинули еще несколько чиновников.Причины ухода Виктории Нуланд не сообщаются. Добровольно она покинула пост или под влиянием администрации президента Америки Дональда Трампа, пока не известно.По данным прессы, вакантную должность займет экс-посол США в Армении Джон Хефферн. В свое время он являлся замглавы американской миссии в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.Примеру Виктории Нуланд последовали заместитель госсекретаря по административно-хозяйственным делам Патрик Кеннеди, помощники главы ведомства Джойс Барр и Мишель Бонд, сообщаетAssociated Press. Госдеп покинул и помощник госсекретаря по дипломатической безопасности Грегори Старр. Он подал в отставку еще 20 января. Напомним, что Нуланд активно участвовала в событиях на Украине в 2013-2014 годах, в частности раздавала протестующим печенье во время Евромайдана. Позже она заявила, что делилась бутербродами, причем как с оппозицией, так и с бойцами спецподразделения "Беркут".

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