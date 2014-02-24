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Фатальная ошибка экипажа Ту-154
27 декабря 2016, вторник, 21:01 – ИА СОЧИ-24
Названные в ФСБ России основные рабочие версии
крушения Ту-154 – попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное
топливо, ошибка пилотирования и
техническая неисправность самолета – теперь сузились до единственной
приоритетной. В этом помог предварительный анализ черного
ящика.
"Завершен предварительный анализ показаний
самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с
ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной", – сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на источник. Незадолго до этого другой источник агентства сообщил, что самолет потерпел крушение из-за "сваливания" при
недостаточной для взлета подъемной силе крыла.Кроме того, стало известно, что в
разбившемся авиалайнере не было дополнительных грузов. "Никакого груза, кроме
личных вещей, в Ту-154 не было", – цитирует источник в Минобороны России сайт "Комсомольская правда". Также в
ведомстве отметили, что самолет, в котором находились игрушки для детей,
новогодние подарки и медикаменты от Доктора Лизы, вылетел в Хмеймим за полчаса
до отправления пассажирского лайнера. Таким образом, версия с перегрузом
самолета оказалась ложной. На сегодняшний день потерпевшими по делу о крушении самолета
Минобороны России признаны более 90 человек, сообщает RT со ссылкой на
Следственный комитет России (СКР). Согласно информации ведомства, для
организации социальных и страховых выплат семьям погибших в Министерство труда
и социальной защиты России, а также в Федеральную службу по труду и занятости
населения направлены списки лиц, находившихся на борту разбившегося самолета.Также стало известно, что на данный
момент уже изъяты записи того, как Ту-154 садился в
аэропорту Сочи и выполнял руление к месту стоянки. СКР установил и допросил очевидцев крушения самолета,
в том числе и человека, заснявшего его падение. "Установлены и
допрошены новые очевидцы авиакатастрофы, включая человека, который снял взлет,
последующий полёт и падение воздушного судна в море. Помимо этой видеозаписи
также изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего
руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами", —
отмечается на сайте Следственного комитета России. Расследование
уголовного дела продолжается. Напомним, самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море утром 25 декабря. Воздушное судно держало курс на город Латакия в Сирии. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли.
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