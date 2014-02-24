Фатальная ошибка экипажа Ту-154

27 декабря 2016, вторник, 21:01 – ИА СОЧИ-24



Фатальная ошибка экипажа Ту-154

Предварительный анализ показаний черного ящика потерпевшего крушение в районе Сочи самолета Минобороны подтверждает версию катастрофы, связанную с ошибкой пилотирования. Установлены и допрошены новые очевидцы трагедии.Названные в ФСБ России основные рабочие версиикрушения Ту-154 – попадание в двигатель посторонних предметов, некачественноетопливо, ошибка пилотирования итехническая неисправность самолета – теперь сузились до единственнойприоритетной. В этом помог предварительный анализ черногоящика."Завершен предварительный анализ показанийсамописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная сошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной", – сообщает "Интерфакс"со ссылкой на источник. Незадолго до этого другой источник агентства сообщил, что самолет потерпел крушение из-за "сваливания" принедостаточной для взлета подъемной силе крыла.Кроме того, стало известно, что вразбившемся авиалайнере не было дополнительных грузов. "Никакого груза, кромеличных вещей, в Ту-154 не было", – цитирует источник в Минобороны России сайт "Комсомольская правда". Также введомстве отметили, что самолет, в котором находились игрушки для детей,новогодние подарки и медикаменты от Доктора Лизы, вылетел в Хмеймим за полчасадо отправления пассажирского лайнера. Таким образом, версия с перегрузомсамолета оказалась ложной. На сегодняшний день потерпевшими по делу о крушении самолетаМинобороны России признаны более 90 человек, сообщает RT со ссылкой наСледственный комитет России (СКР). Согласно информации ведомства, дляорганизации социальных и страховых выплат семьям погибших в Министерство трудаи социальной защиты России, а также в Федеральную службу по труду и занятостинаселения направлены списки лиц, находившихся на борту разбившегося самолета.Также стало известно, что на данныймомент уже изъяты записи того, как Ту-154 садился ваэропорту Сочи и выполнял руление к месту стоянки. СКР установил и допросил очевидцев крушения самолета,в том числе и человека, заснявшего его падение. "Установлены идопрошены новые очевидцы авиакатастрофы, включая человека, который снял взлет,последующий полёт и падение воздушного судна в море. Помимо этой видеозаписитакже изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующегоруления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами", —отмечается на сайте Следственного комитета России. Расследованиеуголовного дела продолжается. Напомним, самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море утром 25 декабря. Воздушное судно держало курс на город Латакия в Сирии. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли.

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