ФИФА увеличит число участников чемпионата мира

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение об увеличении с 2026 года числа команд, которые могут принимать участие в чемпионате мира, до 48, говорится в официальном аккаунте ФИФА. Из такого числа клубов будет сформировано 16 групп по три команды в каждой. Детали этой схемы в федерации футбола пообещали сообщить позже.
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В Москве полиция задержала 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже позолоченной статуи феи-бухгалтерши из парка в Сокольниках. По предварительной оценке, стоимость скульптуры составляет три миллиона рублей...»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил одобренные депутатами поправки в регламент о законах, требующих нормативных актов. Председатель нижней палаты парламента полагает, что они приведут к более кропотливой работе над законопроектами, которая позитивно скажется на их качестве и реализации...»
Суд признал 36-летнего жителя города Череповца в Вологодской области виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства, передает Flashnord..»
В Москве полиция задержала 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже позолоченной статуи феи-бухгалтерши из парка в Сокольниках. По предварительной оценке, стоимость скульптуры составляет три миллиона рублей...»