Фигуристка Медведева стала лидером Чемпионата Европы
25 января 2017, среда, 19:59 – ИА СОЧИ-24
Фигуристка Медведева стала лидером Чемпионата Европы
Российская фигуристка Евгения Медведева по итогам короткой программы стала лидером Чемпионата Европы, который проходит в Чехии. Спортсменка показала результат в 78, 92 балла, передают "Аргументы и факты".Второе место общего зачета также занимает россиянка: у фигуристки Анны Погорилой 74,39 балла. На третьей строчке – итальянка Каролина Костнер (72,40 балла.)
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Мэр Украины Виталий Кличко поучаствовал во флешмобе #22PushUpChallenge, который призван поддержать карателей ВСУ, участвующих в так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Политик вышел на улицу и продемонстрировал уровень своей физической подготовки...»
По данным соцопроса, треть жителей Украины готова навсегда покинуть страну при первой же возможности. Властям это выгодно в том плане, что эмиграция снижает социальную нагрузку на бюджет государства...»
Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков с помощью находящихся в его подчинении вооруженных батальонов может сместить с поста президента страны Петра Порошенко. Предвидя это, глава государства спешно "закручивает гайки", пытаясь укрепить свое неустойчивое положение на вершине власти...»