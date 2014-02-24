Фигуристы Столбова и Климов выиграли чемпионат России

24 декабря 2016, суббота, 16:44 – ИА СОЧИ-24



Фигуристы Столбова и Климов выиграли чемпионат России

Пара фигуристов Ксения Столбоваи Федор Климов стали победителями на чемпионате России. В сумме за двепрограммы спортсмены набрали 220,12 балла. При этом сами чемпионы признались,что недовольны прокатом, хоть и выполнили главную задачу – обеспечили себеучастие в чемпионате Европы. "Все получилось, но с ошибками, и их было много.Мы готовы были исполнять программу, но не с теми элементами, с которыми умеем.Хорошо, что за месяц до чемпионата Европы видно ошибки",– цитирует СтолбовуТАСС.

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