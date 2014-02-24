Финалистку "Мисс Украина" затравили за любовь к Москве
30 января 2017, понедельник, 19:31 – ИА СОЧИ-24
Финалистку "Мисс Украина" затравили за любовь к Москве
Известная украинская модель Валерия Руденко стала жертвой нападок в социальных сетях. Девушку буквально затравили за то, что она восторженно отзывалась о столице России. Осенью 2016 года модель Валерия Руденко решила отправиться в Москву. Гуляя по центру города, она сделала несколько хороших снимков, которые позже опубликовала в социальных сетях. Девушка рассказала подписчикам, что ей очень понравилась российская столица, о чем, вероятно, пожалела спустя некоторое время.После публикации фотографий комментаторы буквально набросились на модель. "Соскучилась? Так оставайся там навсегда", – пишет один из пользователей социальной сети Instagram. "В Киев не приезжай!" – пишет другой комментатор. Примечательно, что неизвестные начали оставлять провокационные записи на странице модели после сообщений в украинских СМИ о том, как Руденко понравилась Москва. Отметим, Валерия Руденко стала всемирно известной моделью после того, как попала в финал конкурса "Мисс Украина" в 2016 году. На первенстве девушка представляла Донецкую область.
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