Фото Путина с беременной Симоньян стало хитом Сети

6 апреля 2017, четверг, 13:14 – СОЧИ-24



Фото Путина с беременной Симоньян стало хитом Сети

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала совместную фотографию президента Владимира Путина и главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Этот снимок незамедлительно подхватили пользователи социальных сетей.Мария Захарова опубликовала в социальной сети Facebook фотографию, сделанную в период беременности Маргариты Симоньян. Представитель ведомства предложила представить реакцию сенаторов Соединенных Штатов, когда они увидят этот снимок."Страшно представить, что скажут американские сенаторы, когда им "рассекретят" эту фотографию. Умоляю, только не спешите. Сохраним интригу", – написала Мария Захарова.После публикации снимок начали активно обсуждать в социальных сетях. "За что я уважаю тандем "Лавров-Захарова"? Они могут послать н**** настолько политически грамотно, что обсценная лексика тут просто отдыхает!" – прокомментировал пост официального представителя МИД Михаил Петухов. "Как и на рассекреченной фотографии, Маргарита указывает вверх и вправо, а там, если кто помнит советские карты мира, находится Аляска. Очень тревожный сигнал для запада", – пошутил Александр Покрышкин. Спикер министерства опубликовала фотографию в ответ на выступление сенатора Джин Шахин. Ранее она принесла на заседание крупноформатную фотографию Владимира Путина и Маргариты Симоньян, якобы полученную израссекреченного доклада американской разведки. "Эта фотография показывает то, что, мне кажется, происходит с RT", – заявила Джин. Примечательно, что эта фотография находится в открытом доступе. Она была сделана в 2015 году на мероприятии, посвященном десятилетию RT. Сама Маргарита Симоньян пошутила над выступлением Джин Шахин. "Шеф, все пропало! Везде RT! Даже я меньше переживаю об RT и Sputnik, чем американские сенаторы", – цитирует ее РИА Новости. Ранее Мария Захарова написала в соцсети Facebook, что сенатор "не первый раз отличается глупостями", но на этот раз она "превзошла саму себя". Также представитель ведомства отметила, что у Маргариты Симоньян есть "огромная харизма". "Даже две", – пошутила она.

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