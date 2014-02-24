Француз отбирает у россиянки детей из-за наследства
23 января 2017, понедельник, 13:15 – ИА СОЧИ-24
Француз отбирает у россиянки детей из-за наследства
Французский дедушка оставил все свое состояние в размере полумиллиона евро любимым внукам. Однако этими деньгами хочет единолично распоряжаться отец богатых наследников – племянник покойного. Москвичка просит полицию защитить ее от бывшего мужа-француза, приехавшего в российскую столицу, чтобы забрать у нее детей после нескольких лет разлуки. Примечательно, что с момента развода горе-папаша ни разу не платил алименты.Причина внезапного пробуждения отцовских чувств – наследство, полученное малышами от богатого родственника. До достижения ими 21-летнего возраста всеми деньгами может распоряжаться их законный опекун. На эту роль и претендует бывший муж москвички. Несколько лет назад Марта Адт вышла замуж за 56-летнего французского гражданина Симона Пико и переехала к нему во Францию. Несмотря на то что вскоре в семье родился сын, между супругами начались конфликты. После отъезда в Москву на похороны отца Марта узнала о новой беременности.По ее словам, муж не был рад этой новости. Более того – он усомнился в своем отцовстве и настаивал на аборте. Это и стало последней каплей, разрушившей отношения супругов. Марта подала на развод. Она не вернулась во Францию и осталась в России. Таким образом, девочка, которую назвали Мария Алисия, родилась уже в Москве. Французский суд вынес решение, что дети должны жить с отцом. После того как мужчина обратился в местную полицию с заявлением об их похищении, Марту объявили в розыск во Франции.В свою очередь суд в России принял решение в пользу матери. Российские блюстители закона обязали Симона платить алименты. При этом ему оставили право видеться с детьми в присутствии бывшей супруги. Марта не препятствовала встречам, пока не узнала, что бывший муж попытался похитить детей. По словам женщины, ей позвонила воспитатель детского сада и рассказала, что Симон пришел в дошкольное учреждение вместе со своим адвокатом и попытался забрать детей. "Слава богу, что ему никто не отдал", – добавила Марта.Женщина рассказала, что у бывшего супруга были плохие отношения с дядей. Вследствие чего тот лишил племянника наследства, сообщает Life.ru. После того как полтора года назад богатый старик скончался, наследство перешло детям Симона и Марты. "Сейчас Симон ищет любые пути для того, чтобы забрать у меня детей и увезти во Францию, чтобы распоряжаться наследством", – убеждена мать богатых малышей.По законам Франции, опекун до совершеннолетия детей имеет право получать доходы от банковского вклада. В настоящее время мама шестилетнего Теодора и четырехлетней Ляли Марии Алисии опасается, что если Симону удастся вывезти детей, она может их уже не увидеть. В связи с этим женщина рассчитывает на получение помощи и защиты со стороны московской полиции.
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Новость о москвиче. избившем беременную женщину из-за неправильной парковки автомобиля, вызвала широкий резонанс в обществе. Пользователи Сети возмущены хамским поведением мужчины и требуют наказать его по всей строгости закона...»
Член Совета Федерации, бывший председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина решила покинуть ряды партии Сергея Миронова "Справедливая Россия". Об этом СМИ сообщили в пресс-службе парламентария...»
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов предложил ограничить использование гражданами наличных денежных средств. По его мнению, это позволит увеличить сумму собранных налогов и в целом улучшить состояние выходящей из кризиса экономики...»