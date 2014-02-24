Французы в ужасе от нового теракта в Париже

16 марта 2017, четверг, 16:58 – ИА СОЧИ-24



Французы в ужасе от нового теракта в Париже

Президент Франции Франсуа Олланд сделал официальное заявление по поводу взрыва в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) в Париже, прогремевшего 16 марта. Он заявил, что это был теракт.Во время инцидента пострадала 66-летняя сотрудницаорганизации. Происшествие случилось, когда женщина открывала конверт неизвестногопроисхождения, содержавший взрывчатку. У нее повреждены лицо и руки.Президент Франции Франсуа Олланд отреагировал на ЧПофициальным заявлением. Он назвал взрыв терактом. "Мывновь имеем дело с терактом – другого слова не найти, когда речь идет о пакетесо взрывчаткой", – цитирует главу государства сайт "Комсомольская правда".Олланд заверил шокированных чередой случившихся ранеев стране террористических атак жителей, что виновные обязательно будут найдены и наказаны.Примечательно, что никаких требований или лозунгов на взорвавшемся в парижскомофисе МВФ свертке не было, передает BFM TV.В настоящее время на месте происшествия работаютполицейские и криминалисты. По поводу инцидента высказалась и директор-распорядительМВФ Кристин Лагард. Она назвала взрыв "трусливым актом насилия".Отметим, ранее во Франции произошел еще один вопиющийинцидент. В школе города Грас неизвестный открыл стрельбу. По меньшей меренесколько человек получили ранения.После происшествия правительство страны объявило террористическую тревогу, сообщает The Local. Оповещение былоотправлено на мобильные устройства жителей. Сейчас в Грасе закрыты все школы.Схожее с парижским ЧП произошло в здании Минфина ФРГ. Там на имя главыведомства Вольфганга Шойбле поступила посылка со взрывчатым веществом. Она былаотправлена из Афин. В качестве адресанта значился греческий депутатСпиридон-Адонис Георгиадис, однако он отрицает причастность к посылке,передает ТАСС.

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