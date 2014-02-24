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Французы в ужасе от нового теракта в Париже

16 марта 2017, четверг, 16:58 – ИА СОЧИ-24

Французы в ужасе от нового теракта в Париже
Французы в ужасе от нового теракта в Париже
Президент Франции Франсуа Олланд сделал официальное заявление по поводу взрыва в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) в Париже, прогремевшего 16 марта. Он заявил, что это был теракт.
Во время инцидента пострадала 66-летняя сотрудница
организации. Происшествие случилось, когда женщина открывала конверт неизвестного
происхождения, содержавший взрывчатку. У нее повреждены лицо и руки.
Президент Франции Франсуа Олланд отреагировал на ЧП
официальным заявлением. Он назвал взрыв терактом. "Мы
вновь имеем дело с терактом – другого слова не найти, когда речь идет о пакете
со взрывчаткой", – цитирует главу государства сайт "Комсомольская правда".
Олланд заверил шокированных чередой случившихся ранее
в стране террористических атак жителей, что виновные обязательно будут найдены и наказаны.
Примечательно, что никаких требований или лозунгов на взорвавшемся в парижском
офисе МВФ свертке не было, передает BFM TV.
В настоящее время на месте происшествия работают
полицейские и криминалисты. По поводу инцидента высказалась и директор-распорядитель
МВФ Кристин Лагард. Она назвала взрыв "трусливым актом насилия".
Отметим, ранее во Франции произошел еще один вопиющий
инцидент. В школе города Грас неизвестный открыл стрельбу. По меньшей мере
несколько человек получили ранения.
После происшествия правительство страны объявило террористическую тревогу, сообщает The Local. Оповещение было
отправлено на мобильные устройства жителей. Сейчас в Грасе закрыты все школы.
Схожее с парижским ЧП произошло в здании Минфина ФРГ. Там на имя главы
ведомства Вольфганга Шойбле поступила посылка со взрывчатым веществом. Она была
отправлена из Афин. В качестве адресанта значился греческий депутат
Спиридон-Адонис Георгиадис, однако он отрицает причастность к посылке,
передает ТАСС.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:16
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Президент России Владимир Путин назвал вопрос повышения пенсионного возраста в нашей стране тонким и чувствительным. По его мнению, он требует неспешного подхода...»

сегодня, 18:00
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В РПЦ не поддерживают идею захоронения тела Ленина. Церковь считает, что данный вопрос утратил свою актуальность, так как на постсоветском пространстве идет процесс декоммунизации...»

сегодня, 17:30
Озвучены зарплаты пилотов "Аэрофлота"

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев рассказал о зарплате пилотов крупнейшей российской авиакомпании. Оказалось, что командиры воздушных судов получают 470 тысяч рублей в месяц...»

сегодня, 16:59
В ДТП с микроавтобусом в Подмосковье погибли два человека

В Подмосковье, на трассе М-9 "Балтия", столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль..»

сегодня, 16:59
Путин сделал Меркель подарок

Для канцлера Германии Ангелы Меркель крайне важна предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры двух лидеров позволят продемонстрировать стремление Берлина к диалогу с Москвой, уверены эксперты...»

сегодня, 16:58
Французы в ужасе от нового теракта в Париже

Президент Франции Франсуа Олланд сделал официальное заявление по поводу взрыва в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) в Париже, прогремевшего 16 марта. Он заявил, что это был теракт...»

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