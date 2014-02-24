ФСБ опасается повторения "берлинского теракта" в Москве
4 января 2017, среда, 15:14 – ИА СОЧИ-24
ФСБ опасается повторения "берлинского теракта" в Москве
Правоохранительные органы Москвы ведут поиски грузовика, угнанного неизвестными на юге столицы. Как сообщает "Московский комсомолец", фура Hino-1226, принадлежащая компании "Невафрут", была похищена в период с 17:00 29 декабря до 01:00 1 января от дома по улице Изюмская. Силовики опасаются, что машина может быть использована для проведения теракта, аналогичного тому, который произошел в Берлине 19 декабря. Тогда неизвестный, управляя большегрузом, задавил насмерть 12 человек, еще 48 получили травмы различной степени тяжести.
В подмосковных Люберцах сотрудники полиции задержали за хранение крупной партии наркотиков 65-летнюю местную жительницу, Как сообщает "Московский комсомолец", в квартире у пожилой женщины было изъято при личном досмотре 48 граммов героина, при дальнейшем обыске жилья – еще 886 граммов..»
Скандально известный депутат Верховной Рады Олег Ляшко вновь подогрел слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. На этот раз лидер "Радикальной партии" отправился на отдых в Таиланд в компании своего заместителя и друга Юрия Сухина...»
Заявление лидера французской партии "Народный фронт" Марин Ле Пен о законном присоединении Крыма к России вызвало настоящую истерику на Украине. МИД Незалежной даже пообещал закрыть француженке въезд в страну...»
В подмосковных Люберцах сотрудники полиции задержали за хранение крупной партии наркотиков 65-летнюю местную жительницу, Как сообщает "Московский комсомолец", в квартире у пожилой женщины было изъято при личном досмотре 48 граммов героина, при дальнейшем обыске жилья – еще 886 граммов..»
Скандально известный депутат Верховной Рады Олег Ляшко вновь подогрел слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. На этот раз лидер "Радикальной партии" отправился на отдых в Таиланд в компании своего заместителя и друга Юрия Сухина...»
Заявление лидера французской партии "Народный фронт" Марин Ле Пен о законном присоединении Крыма к России вызвало настоящую истерику на Украине. МИД Незалежной даже пообещал закрыть француженке въезд в страну...»