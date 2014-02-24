ФСБ схватила готовивших теракт в Москве боевиков "ИГ"
29 декабря 2016, четверг, 15:01 – ИА СОЧИ-24
ФСБ схватила готовивших теракт в Москве боевиков "ИГ"
В Дагестане задержаны семь членов законспирированной группировки сторонников запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", сообщили в центре общественных связей ФСБ. Боевики готовились устроить теракты в Москве в новогодние праздники, передает РИА Новости. При этом действовали они, считают российские спецслужбы, по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара "ИГ". Также известно, что все террористы были завербованы через интернет. "Возможно, число задержанных увеличится", – отметил представитель правоохранительных органов Дагестана.
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В течение последней недели жительница столицы 36-летняя Юлия, скончавшаяся 27 декабря после укола анестетика, сделанного врачом частной скорой помощи, жаловалась родным на сильные боли в спине, которые не снимались обычными лекарствами. Женщина страдала острым радикулитом...»
Известный журналист Алексей Венедиктов прокомментировал на своей страничке в Twitter реакцию Минобороны на карикатуры Charlie Hebdo. Неуместную шутку главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" раскритиковали его же подписчики...»