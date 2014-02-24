ФСБ задержала семерых боевиков в московском регионе
22 декабря 2016, четверг, 18:44 – ИА СОЧИ-24
ФСБ задержала семерых боевиков в московском регионе
В московском регионе правоохранители задержали группу боевиков, которые являются членами группировки "Таблиги Джамаат". Операцию по поимке преступников провели сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией.Предположительно, задержанные занимались вербовкой сторонников, изучали экстремистскую литературу и планировали создать в России исламский халифат, сообщает сетевое издание m24.ru. Руководили группой иностранные эмиссары.
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В сети появилось видео, на котором предположительно запечатлен уроженец Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине. Сообщается, что видео было снято в конце сентября...»
Соседка ушедшего из жизни в Москве в возрасте 80 лет внука Сталина Евгения Джугашвили уверяет, что он часто водил к себе молодых девушек. Однако другой сосед покойного утверждает, что Джугашвили жил тихо...»
Пользователи социальных сетей обратили внимание на удивительно сдержанную реакцию столичного водителя, ставшего очевидцем взрыва на станции метро "Коломенская". Более того, сидящая рядом с ним женщина лишь через 15 секунд после происшествия спокойным тоном сказала: "Это был взрыв, Коль"...»