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ФСБ задержала семерых боевиков в московском регионе

22 декабря 2016, четверг, 18:44 – ИА СОЧИ-24

ФСБ задержала семерых боевиков в московском регионе
ФСБ задержала семерых боевиков в московском регионе

В московском регионе правоохранители задержали группу боевиков, которые являются членами группировки "Таблиги Джамаат". Операцию по поимке преступников провели сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией.Предположительно, задержанные занимались вербовкой сторонников, изучали экстремистскую литературу и планировали создать в России исламский халифат, сообщает сетевое издание m24.ru. Руководили группой иностранные эмиссары.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 21:46
Нападение на экс-премьера Франции попало на видео

Неизвестный мужчина с пакетом муки напал на бывшего премьер-министра Франции и претендента на пост главы государства Мануэля Вальса. Смешные кадры попали на видео...»

сегодня, 20:59
Путина признали самой обсуждаемой персоной года

Президент Владимир Путин занял первое место в рейтинге персон, которые чаще всего упоминаются в прессе. В 2016 году журналисты писали и говорили о российском лидере два миллиона раз...»

сегодня, 20:45
Исполнитель теракта в Берлине снял себя на видео

В сети появилось видео, на котором предположительно запечатлен уроженец Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине. Сообщается, что видео было снято в конце сентября...»

сегодня, 20:15
Соседка внука Сталина: Он водил молодых девочек

Соседка ушедшего из жизни в Москве в возрасте 80 лет внука Сталина Евгения Джугашвили уверяет, что он часто водил к себе молодых девушек. Однако другой сосед покойного утверждает, что Джугашвили жил тихо...»

сегодня, 20:15
На дочь Трампа напали в самолете

Дочь избранного президента США Дональда Трампа Иванка подверглась нападению в самолете. Неизвестный набросился на нее на борту лайнера, который готовился к вылету в аэропорту Нью-Йорка...»

сегодня, 19:59
В Калининграде умерла чемпионка России по адаптивной легкой атлетике

В Калининграде в собственной квартире была найдена мертвой чемпионка России по адаптивной легкой атлетике Мария Чикина..»

сегодня, 19:43
Россиян потрясла необычная реакция на взрыв на "Коломенской"

Пользователи социальных сетей обратили внимание на удивительно сдержанную реакцию столичного водителя, ставшего очевидцем взрыва на станции метро "Коломенская". Более того, сидящая рядом с ним женщина лишь через 15 секунд после происшествия спокойным тоном сказала: "Это был взрыв, Коль"...»
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