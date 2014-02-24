Футболист погиб в ДТП с известной певицей

Алжирский футболист Юсеф Туати погиб в ДТП во Франции. Его Citroen C2 столкнулся с микроавтобусом Mercedes эстрадной певицы Дженифер Бартоли. Трагедия произошла на трассе между Парижем и Лиллем, сообщает Le Courrier Picard. Судья французской версии шоу "Голос" возвращалась на микроавтобусе со своего концерта в Брюсселе. Примечательно, что автомобиль футболиста перед аварией двигался по правой полосе с низкой скоростью из-за прокола шины.Футболиста доставили в больницу в тяжелом состоянии, он скончался вечером того же дня. Вместе с ним погибла и 23-летняя спутница спортсмена, которая также ехала в Citroen C2.В свою очередь, пассажиров микроавтобуса также доставили в больницу, в том числе и Дженифер Бартоли. В результате аварии никто из них не пострадал.По факту ДТП инициировано расследование. Стражи порядка пытаются установить, почему алжирский футболист ехал по трассе с заниженной скоростью. Напомним, Юсеф Туати выступал за такие французские команды, как "Дижон" и "Ред Стар". Его последним клубом стал алжирский "Беджая".Дженифер Бартоли в 2011 году была признана франкоязычной артисткой года на NRJ Awards. Она прославилась своим участием в шоу Star Academy в качестве члена жюри.
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