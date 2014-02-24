"Газпром" поставил новый рекорд

Российская энергетическая компания "Газпром" отчиталась об очередном рекорде по поставкам газа в дальнее зарубежье. Согласно полученным данным, 6 января в дальнее зарубежье было отправлено 615,5 миллиона кубометров голубого топлива, что стало очередным суточным максимумом. Примечательно, что предыдущий рекорд был опставлен всего за день до этого, 5 января – тогда за сутки было поставлено 614,6 миллиона кубометров газа. "Мы вышли на принципиально новый уровень поставок газа на экспорт в условиях похолодания, снижения собственных объемов добычи в Европе и роста спроса на газ на энергетическом рынке", – цитирует РИА Новости председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США дала миру надежду. По крайней мере, в этом уверен сам избранный глава государства. Но, как бы ни располагал к себе харизматичный американский лидер, великое видится на расстоянии. Что же думают о президентстве Трампа люди, не вовлеченные в его орбиту?..»
Согласно данным Гидрометцентра в Москве в связи с аномальными морозами объявлен оранжевый, предпоследний, уровень угрозы.На выходных мороз в столице сохранится, пойдет снег, возможно образование голеледицы...»
Развлекательная программа "Угадай мелодию" исчезла из эфира государственного телеканала Литвы LRT после разразившегося в стране скандала. Дело в том, что одна из участниц, актриса литовского театра и кино Аста Баукуте, во время съемок передачи изобразила приветственный жест нацистов – зигу...»
Главная дорога острова Сауми после проливных дождей оказалась подтоплена. В результате группа туристов из России не смогла вылететь домой с отдыха. Впрочем, не все отдыхающие были опечалены сложившейся ситуацией...»
Новый год стал для 36-летнего американца Дэна Билзеряна поводом подвести промежуточные итоги. На своей странице в Instagram он выложил видео своего отдыха в компании обнаженных моделей в самых разных экзотических точках планеты...»
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США дала миру надежду. По крайней мере, в этом уверен сам избранный глава государства. Но, как бы ни располагал к себе харизматичный американский лидер, великое видится на расстоянии. Что же думают о президентстве Трампа люди, не вовлеченные в его орбиту?..»
Согласно данным Гидрометцентра в Москве в связи с аномальными морозами объявлен оранжевый, предпоследний, уровень угрозы.На выходных мороз в столице сохранится, пойдет снег, возможно образование голеледицы...»
Развлекательная программа "Угадай мелодию" исчезла из эфира государственного телеканала Литвы LRT после разразившегося в стране скандала. Дело в том, что одна из участниц, актриса литовского театра и кино Аста Баукуте, во время съемок передачи изобразила приветственный жест нацистов – зигу...»
Главная дорога острова Сауми после проливных дождей оказалась подтоплена. В результате группа туристов из России не смогла вылететь домой с отдыха. Впрочем, не все отдыхающие были опечалены сложившейся ситуацией...»
Новый год стал для 36-летнего американца Дэна Билзеряна поводом подвести промежуточные итоги. На своей странице в Instagram он выложил видео своего отдыха в компании обнаженных моделей в самых разных экзотических точках планеты...»