

Тело 12-летнего школьника найдено на востоке Москвы вчера, 21:30 На востоке Москвы вблизи одного из домов на Перовской улице найден труп 12-летнего мальчика..»

Что сделает с миром Дональд Трамп вчера, 18:30 Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США дала миру надежду. По крайней мере, в этом уверен сам избранный глава государства. Но, как бы ни располагал к себе харизматичный американский лидер, великое видится на расстоянии. Что же думают о президентстве Трампа люди, не вовлеченные в его орбиту?..»

СБУ дало рекомендации Савченко вчера, 18:16 Служба безопасности Украины пообещала провести работу с целью недопустить публикацию депутатом Верховной рады Надеждой Савченко списков пленных украинских силовиков..»

В Москве объявлен оранжевый уровень опасности вчера, 18:15 Согласно данным Гидрометцентра в Москве в связи с аномальными морозами объявлен оранжевый, предпоследний, уровень угрозы.На выходных мороз в столице сохранится, пойдет снег, возможно образование голеледицы...»



В Литве закрыли "Угадай мелодию" из-за нацистского жеста вчера, 17:45 Развлекательная программа "Угадай мелодию" исчезла из эфира государственного телеканала Литвы LRT после разразившегося в стране скандала. Дело в том, что одна из участниц, актриса литовского театра и кино Аста Баукуте, во время съемок передачи изобразила приветственный жест нацистов – зигу...»

"Газпром" поставил новый рекорд вчера, 17:31 Российская энергетическая компания "Газпром" отчиталась об очередном рекорде по поставкам газа в дальнее зарубежье..»

Туристы из России застряли в Таиланде из-за наводнения вчера, 17:14 Главная дорога острова Сауми после проливных дождей оказалась подтоплена. В результате группа туристов из России не смогла вылететь домой с отдыха. Впрочем, не все отдыхающие были опечалены сложившейся ситуацией...»

Миллионер подразнил ненавистников видео с обнаженными моделями вчера, 16:45 Новый год стал для 36-летнего американца Дэна Билзеряна поводом подвести промежуточные итоги. На своей странице в Instagram он выложил видео своего отдыха в компании обнаженных моделей в самых разных экзотических точках планеты...»