"Газпром" предупредил ЕС о рисках несговорчивости

Поставкам российского голубого топлива европейским потребителям могут угрожать серьезные риски. Об этом заявил зампредседателя правления "Газпрома" Александр Медведев. Опасения российского газового гиганта вызывает позиция Польши. Варшава до сих пор не приняла условия транзита, в соответствии с которыми "Газпром" будет обеспечивать поставки голубого топлива в страны Евросоюза, в том числе в Польшу, Германию и ряд других государств, пишет "Газета.ru". "Мы знаем, что Польша не собирается продлевать транзитную сделку. Это несет риски для поставок газа в европейские страны, включая Германию", – прокомментировал ситуацию Александр Медведев. Напомним, что Европейская комиссия одобрила расширение российской энергетической компании доступа к местной газотранспортной системе. Речь шла о газопроводе OPAL, с помощью которого "Газпром" увеличил прокачку топлива до 80%, что укрепило его положение на рынке энергетики Старого Света. Однако подобный шаг взбудоражил Украину и Польшу. Они усмотрели в нем расширение используемой российским газовым гигантом европейской инфраструктуры энергобезопасности ЕС. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о значительном увеличении количества топлива, полученного Европой в прошлом году. По его словам, рост составил более 12%. Поставки газа в страны ЕС в 2016 году превысили 179 миллиардов кубометров, что является абсолютным рекордом за всю историю концерна, отметил Миллер.
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Перевод в 221 миллион долларов, который отправил в последние часы своей работы президентом Барак Обама, заморожен. Палестинская автономия, которой предназначались деньги, их получит не скоро, решил Дональд Трамп...»
Житель Харькова по имени Михаил позвонил в прямой эфир одной из передач украинского телеканала NewsOne и рассказал о преимуществах жизни в российском Крыму. По словам мужчины, он не понимает, почему Киев называет Москву "агрессором", если она создает людям гораздо лучшие условия для жизни, чем нынешняя украинская власть...»
Здание Государственного департамента США покидают последние дипломаты, работавшие с президентом Обамой. Вслед за шефом Джоном Керри ушли его помощники Джойс Барр и Мишель Бонд. Пакует чемоданы и Виктория Нуланд, отметившаяся особой, какой-то болезненной "любовью" к России. Симптом, впрочем, нередко встречавшийся в рядах сотрудников прежней администрации США...»