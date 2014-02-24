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Генсек ООН договорился о Крыме до каминг-аута
16 февраля 2017, четверг, 19:59 – ИА СОЧИ-24
Теперь, считает
парламентарий, западное сообщество просто обязано прекратить какие-либо
дискуссии о возвращении Крыма Украине. Ведь не зря новый генсек столь долго и
подробно говорил о приверженности международному праву и территориальной
целостности стран – членов ООН.
Бальбек считает, что Гутеррешу,
как новому руководителю ООН, было тяжело признать легитимность воссоединения
полуострова с Россией, кстати входящей в организацию. "В какой-то мере это
каминг-аут", – цитирует депутата Lenta.ru.
Отметим, 16 февраля итальянская
газета La Stampa опубликовала интервью с Гутеррешем, в котором он произнес
слова о том, что одним из основополагающих принципов ООН территориальную целостность
входящих в нее стран. На вопрос: "Является
ли русское
присутствие в Крыму приемлемым?", генсек ООН ответил: "Я думаю, ясно, что есть некоторые основные принципы,
и один из них является территориальная целостность стран-членов ООН. Это остается в силе, и я надеюсь, что
международное сообщество может подтвердить эти принципы".
Напомним, 8 февраля крымско-татарская
общественная организация "Къырым бирлиги" призвала ООН признать вхождение полуострова в
состав России соответствующим нормам международного права. Также потребовала
добиться отмены введенных Западом антироссийских санкций.
Источник:
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