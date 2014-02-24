Героем скандального видео из самолета оказался секс-инструктор
20 февраля 2017, понедельник, 13:15 – ИА СОЧИ-24
Героем скандального видео из самолета оказался секс-инструктор
Выяснились новые подробности скандального видео, на котором пара занимается оральным сексом на борту самолета Санкт-Петербург – Москва. Оказалось, что главным героем ролика стал известный тренер по пикапу. Как выяснилось, 29-летний секс-инструктор Дмитрий учит молодых людей искусству соблазнения в Санкт-Петербурге. Видимо, его уроки не прошли зря для 24-летней студентки мединститута Альбины, передает Life.ru.Молодые люди давно дружат, но идея снять порно-ролик на борту самолета возникла у них спонтанно. В роли оператора также выступил один из учеников Дмитрия – 25-летний Андрей. Судя по видео, его участников ждет большое будущее в плане покорения секс-вершин. Стоит отметить, что Альбина планирует стать дерматовенерологом, а потому интимные забавы с ней обещают быть не только увлекательными, но и безопасными. Напомним, ранее в Сети появилось скандальное видео, на котором пара занимается оральным сексом прямо на борту самолета, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву. Как видно на кадрах, девушка, нисколько не смущаясь, ублажает партнера, который в этот момент позирует перед камерой.
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Систему требований к законопроектам, вносимым в Госдуму, рассмотрит Совет Думы 21 февраля. Документ, подготовленный рабочей группой депутатов, должен также разгрузить портфель предложений, оставшихся с прошлых созывов...»
Дипломатические источники назвали предварительную причину смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Предположительно, политика забрали в больницу прямо из кабинета в здании дипмиссии...»
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Годовщина события, ставшего переломным моментом Великой Отечественной войны, будет отмечаться в следующем году со всем размахом. Dni.Ru вспоминают, как сражение спутало все карты Адольфу Гитлеру...»