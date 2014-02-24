Глава Пентагона напоследок обвинил Путина во всех бедах

6 января 2017, пятница, 17:44 – ИА СОЧИ-24



Глава Пентагона напоследок обвинил Путина во всех бедах

Глава Пентагона Эштон Картер, который вскоре уйдет в отставку вместе с президентом США Бараком Обамой, в одном из последних интервью нажаловался на российского лидера Владимира Путина. По его словам, именно из-за Путина Вашингтон никак не может наладить отношения с Москвой."Путин определяет успешность своей политики по степенидискомфорта, создаваемого им во всем остальном мире, – поделился своимиумозаключениями Картер. – Из-за этого нам так трудно навести мостыс российскими лидерами".Приэтом глава Пентагона, чьи полномочия истекут после инаугурации избранногопрезидента США Дональда Трампа, отдельно раскритиковал Россию за еедействия в Сирии. "Россия не сделала ничего для борьбы с"Исламским государством" (группировка запрещена в России – Прим.ред.)."Они сражаются против умеренной оппозиции вместе с сирийскимправительством", – считает он.Картер отметил, что уже обратился к новому конгресс и новойадминистрации президента продолжать финансировать европейских союзников для защитыот "российской угрозы ". "Мы должны будем продемонстрироватьв Европе такие лидерские качества, которые удержат НАТО вместе, потому чторазделить альянс и отколоть от него отдельных членов – однаиз целей России", – цитирует политика газета Wall Street Journal.Интересно, что в материале журналист WSJ отмечает, что оценкаКартера по поведению России в Сирии и за ее пределами резкоконтрастирует с позицией Дональда Трампа.Как писали Dni.Ru, президент США Барак Обамаво время одной из прощальных речей решил также сконцентрировать на "российскойугрозе". Также он назвал Россию "слабой страной", которая производит только нефть, газ и оружие.

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