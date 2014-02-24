Глава российского банка попался на миллиардной афере
9 марта 2017, четверг, 12:01 – ИА СОЧИ-24
Глава российского банка попался на миллиардной афере
Глава одного из российских банков подозревается в крупной денежной афере. Известно, что с помощью сделки с фальшивыми векселями топ-менеджеру удалось похитить более 1,35 миллиарда рублей. По информации столичного главка МВД, злоумышленник совместно с группой неустановленных лиц совершал сделки от имени банка по приобретению подложных векселей. При этом топ-менеджер имел право их одобрять, так как был членом кредитного комитета, пишет URA.RU. В отношении главы кредитной организации возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". При этом в полиции не уточнили, в каком именно банке произошло преступление. Ранее сообщалось, что председателя правления столичного банка "Экономический союз" подозревают в мошенничестве. По данным следствия, глава кредитной организации предложил клиенту заключить договор соинвестирования в строительство гаражного комплекса на Алтуфьевском шоссе. Сумма сделки составила 540 миллионов рублей. После подписания договора и перечисления денег на счет фирмы банкир перевел средства на свой счет и не исполнил обязательства по договору. В отношении топ-менеджера возбуждено уголовное дело. В прошлом году уголовное дело было возбуждено в отношении председателя правления "Интеркоммерца" Александра Бугаевского. По версии следствия, в период с 21 по 25 января 2016 года топ-менеджер произвел списание на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей данному банку, в сумме более 45 миллионов евро, или свыше 3,9 миллиарда рублей.
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Молодую бабушку из Москвы хотят лишить родительских прав из-за того, что ее 15-летняя дочь ведет разгульный образ жизни. По мнению педагогов, школьница, которая недавно родила, не может нормально учиться...»
На борту малайзийского лайнера Boeing 777, следовавшего рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, мог находиться "лишний" пассажир. Именно он мог захватить контроль над самолетом при помощи внешней группы поддержки...»
Группа исследователей из США расшифровала признаки, по которым можно определить наличие в организме некоторых заболеваний. Американские ученые утверждают, что одного взгляда на человека бывает достаточно, чтобы обнаружить до восьми болезней, которыми он страдает...»
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В Сеть попала шокирующая фотография, на которой прославившаяся на всю страну Диана Шурыгина курит в компании своего отца. Судя по всему, таким образом подросток снимает напряжение в перерыве между съемками программы "Пусть говорят"...»