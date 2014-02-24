Глава российского банка попался на миллиардной афере

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Трамп послал сектанта в Россию за пельменями сегодня, 14:44 Джону Хантсману сделали предложение, от которого он не смог отказаться. А, скорее, и не захотел. Отметившийся резкими высказываниями в адрес России политик согласился стать послом США в Москве. Несмотря на русофобскую риторику Хантсмана, опасаться этого назначения не стоит, считают эксперты...»

В Москве 34-летнюю бабушку лишают родительских прав сегодня, 14:15 Молодую бабушку из Москвы хотят лишить родительских прав из-за того, что ее 15-летняя дочь ведет разгульный образ жизни. По мнению педагогов, школьница, которая недавно родила, не может нормально учиться...»

Неожиданный поворот в деле малайзийского Boeing сегодня, 14:01 На борту малайзийского лайнера Boeing 777, следовавшего рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, мог находиться "лишний" пассажир. Именно он мог захватить контроль над самолетом при помощи внешней группы поддержки...»



По лицу можно определить признаки болезней сегодня, 13:58 Группа исследователей из США расшифровала признаки, по которым можно определить наличие в организме некоторых заболеваний. Американские ученые утверждают, что одного взгляда на человека бывает достаточно, чтобы обнаружить до восьми болезней, которыми он страдает...»

Лукашенко вступил в перепалку с Медведевым сегодня, 13:43 Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко отреагировал на заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о цене на газ для Минска. Как заявил политик, отношения двух стран – "это не только бухгалтерия"...»

Шурыгина курит вместе с отцом на "Пусть говорят" сегодня, 13:29 В Сеть попала шокирующая фотография, на которой прославившаяся на всю страну Диана Шурыгина курит в компании своего отца. Судя по всему, таким образом подросток снимает напряжение в перерыве между съемками программы "Пусть говорят"...»

Как произвести впечатление на собеседовании сегодня, 13:15 Интервью при устройстве на работу – это всегда стресс. Как выглядеть, что говорить и как вести себя, чтобы произвести хорошее впечатление на специалиста кадровой службы?..»