Глава Верховного суда поддержал декриминализацию статьи о нарушениях на митингах

28 февраля 2017, вторник, 14:15 – ИА СОЧИ-24



Глава Верховного суда поддержал декриминализацию статьи о нарушениях на митингах

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев высказал свое мнение относительно уголовного наказания за неоднократные нарушения правил поведения на митингах. По его словам, это правовое положение необходимо отменить."Если говорить о моей личной точке зрения, то я согласен", – рассказал глава Верховного суда журналистам о своем отношении к отмене статьи. В то же время он подчеркнул, что это не официальная позиция судебного органа, а его личная точка зрения. Ранее Конституционный суд России признал не противоречащей законодательству, но требующей доработки статью 212.1 Уголовного кодекса "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Кроме того, было заявлено о необходимости пересмотра дела общественного активиста Ильдара Дадина – единственного, кто был осужден по этой статье. После этого президиум Верховного суда на заседании 22 февраля отменил приговор Дадину. В постановлении говорилось о необходимости прекращения его уголовного преследования, освобождения из колонии и признания за ним права на реабилитацию. На тот момент Дадин отсидел в колонии уже около шести месяцев из назначенных ему в виде наказания 2,5 года лишения свободы. 26 февраля активист вышел из колонии.На следующий день уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поприветствовала освобождение Дадина и высказалась за отмену статьи 212.1. "Я считаю, что статья Уголовного кодекса, связанная с нарушением правил проведения митингов, пикетирования, не может стоять в одном ряду с другими девятью статьями (административной преюдиции. – Прим. ред.), ибо правовая природа проступка совершенно иная. Мне кажется, было бы логичным рассмотреть вопрос об исключении ее из административной преюдиции", – сказала она. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что предложение уполномоченного по правам человека заслуживает внимания. "Как правило, подобные инициативы очень внимательно рассматриваются разными ведомствами, которые должны давать свое заключение. Так или иначе, это будет рассмотрено и на этот раз", – заявил представитель главы российского государства. Статья 212.1 введена в российское законодательство в 2014 году. К ответственности по ней может привлекаться лицо, ранее более двух раз в течение 180 дней совершавшее административное правонарушение во время проведения массовых акций. Максимальное наказание, предусмотренное за это, – пять лет лишения свободы. Причем эксперты в области юриспруденции неоднократно замечали, что сумма административных правонарушений не может вести за собой уголовную ответственность.

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